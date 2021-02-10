الجهاد والجزيرة إلى نهائيات الدرجة الأولى

الحسكة – عبد العظيم العبد الله

حقق فريق الجهاد بكرة القدم فوزاً ثميناً على جاره الجزيرة بهدف وحيد لحساب الجولة الأخيرة من مباريات مجموعة الحسكة لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم، والتي ضمت إلى جانبهما عامودا الذي حل ثالثاً، وسيلعب مع متذيّل الترتيب في مجموعة حماة فريق قمحانة للهروب من الهبوط إلى الدرجة الثانية، أما الجهاد فقد أصبح رصيده خمس نقاط متساوياً مع الجزيرة، وتأهلا معاً إلى الدور النهائي، على أن تقام مباراة فاصلة بينهما لتحديد صاحب الصدارة.

الجهاد دخل المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز كونه الضامن الوحيد لتأهله، فسيطر على مجريات المباراة ولكن بحذر شديد في الشوط الأول، تابعه في الشوط الثاني بتحرر أكبر مع إجراء بعض التبديلات التي عززت المواقع الهجومية، وجاء هدف الانتصار مع بداية الثاني برأسية المدافع محمد محمود، ليتابع الأبيض سيطرته خاصة بعد طرد مدافع الجزيرة مهدي الحاج، لكن جهود لاعبي الجهاد وفرصهم العديدة لم تكلل بزيادة غلة اللقاء.

وبعيداً عن النتيجة، شهدت المباراة تصرفات غير رياضية من قبل اللاعب المطرود أدت إلى تشنج الأجواء وتدخل عناصر حفظ النظام، واللاعب نفسه كان سبب إيقاف المباراة في شوطها الأول، لتتكرر بذلك المشاهد التي جرت في مباراة الجزيرة وعامودا الأسبوع الماضي، والتي جعلت اتحاد الكرة يعاقب عدداً من لاعبي وكوادر الفريقين.