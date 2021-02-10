الدفاعات الروسية تتصدي لهجوم إرهابي براجمات الصواريخ على قاعدة حميميم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت هجوماً براجمات صواريخ على قاعدة حميميم بريف اللاذقية.

وقال نائب مدير مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك في بيان اليوم إن “قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم على قاعدة حميميم الجوية باستخدام راجمات صواريخ بعيدة المدى”، مشيراً إلى أن وسائل المراقبة حددت أن القصف نفذ من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأوضح المسؤول العسكري الروسي أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، وأن قاعدة حميميم تعمل بنظام اعتيادي.

وأحبطت المضادات الجوية على مدى الأشهر الأخيرة عشرات المحاولات من قبل المجموعات الإرهابية للهجوم على المناطق والقرى الآمنة بريف اللاذقية وقاعدة حميميم بواسطة طائرات مسيرة تحمل قنابل انطلاقاً من عمق منطقة انتشارها بريفي إدلب واللاذقية