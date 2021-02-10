كاراتيه العربي تبصم في بطولة الجمهورية

السويداء – زياد عامر

توج النادي العربي بلقب بطولة أندية الجمهورية بالكاراتيه للفئات العمرية، والتي أقيمت في دمشق الأسبوع الماضي، ففي فئة تحت 18 سنة كان الذهب في الكاتا الجماعي من نصيب فريق الإناث من خلال اللاعبات (نتالي عزام، لين أبو علوان، هديل أبو رسلان)، فيما توّجت هديل أبو رسلان وخالد أبو علوان بذهبيتي الكاتا الفردي، بينما حصل أحمد رضوان على ذهبية وزن تحت 76 كغ وأضاف إلى رصيده بطولة فئة تحت 16 سنة التي توّجه فيها بالذهب أيضاً ياسمين محمود وأوس ثابت.

رئيسُ اللجنة الفنية في السويداء مروان زين الدين وصف لـ “البعث” اللاعبين واللاعبات بالأفضل على مستوى المحافظة كونهم تطوروا من خلال عمل مدربين مميزين وجدوا تعاوناً من إدارة النادي، فيما أرجع علاء أبو مغضب أمين سر اللجنة أسباب التفوق لعمل المدربين خلدون زهر الدين ويامن زهر الدين وعمر أبو حلا وعلاء زين الدين وفيصل أبو عجرم وعماد حرب، وجهودهم المضنية في صقل مواهب لاعبيهم متجاوزين كل الصعوبات.

من جهته عضو إدارة النادي وسام أبو فخر أكد أن مفتاح النجاح كان التصميم والإرادة والإخلاص والعمل كفريق واحد بعيداً عن المصالح الشخصية والحسابات الضيّقة.