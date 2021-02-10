مديريات “حماية المستهلك” أفعال ماضية ورقية وضبوط خلبية لم تعُد تقنع المستهلك

دمشق – البعث

تصرّ مديريات حماية المستهلك في المحافظات على تسجيل حضور ولو كان خلبياً من خلال التغنّي بجولات وضبوط وأرقام لم تعُد تقنع المواطن في ظل الغلاء الفاحش وتحكّم التجار بالأسعار وتمرّد حيتان السوق وفلتان الأسواق وغياب المتابعة الحقيقية من المعنيين، لتؤكد تلك الإجراءات “الرقابية” أن أعداد الضبوط المسجّلة “حبر على ورق”، فهذه الأرقام ستزيد الأسعار ارتفاعاً وخاصة أن أغلب أصحاب المحال يؤكدون لـ”البعث” أن تنظيم الضبوط من الجهات التموينية سينعكس سلباً على المواطن لأنهم سيتقاضونها من جيب المواطن عبر رفع الأسعار على الفواتير على حدّ تعبيرهم.

ومع كل ما ذكرناه تتعنّت وزارة “حماية المستهلك” وتكثف الأقوال من دون أفعال لتسطّر أخبارها بأفعال ماضية “كثفت – ضبطت – تابعت – سجّلت – وأملت” ولا ترضي المواطن الذي ملّ الوعود وسئم الأقوال من دون أفعال..!.

ريف دمشق – محسن عبود

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عدنان سلاخو عن إغلاق 87 فعالية خلال هذا الشهر تركزت على مخالفات في المواد الغذائية ومحطات الوقود وموزعي مازوت التدفئة والأفران، وبلغ عدد الضبوط خلال الشهر الماضي 950 ضبطاً، وقامت المديرية بمصادرة 3700 كغ من الدقيق المهرب المخصص للأفران، ومصادرة أكثر من 10 آلاف ليتر من مادتي المازوت والبنزين.

حلب – معن الغادري

كثفت الجهات الرقابية في حلب خلال اليومين الماضيين دورياتها الرقابية على الأسواق والأفران وأصحاب المولّدات (الأمبيرات) والمحال التجارية، حيث تم تنظيم 65 ضبطاً تموينياً تنوّعت بين عدم حيازة فواتير شراء لمواد مجهولة المصدر وضبوط بحق عدد من الافران العامة والخاصة، وضبوط تقاضي أجر زائد بدل أداء خدمات عامة “للأمبيرات” ومواد مخالفة للمواصفات والجودة.

وبيّن برهان كوردي مدير حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية أن معظم الشكاوى التي تتلقاها المديرية من المواطنين تتعلق بتلاعب أصحاب الأفران بالوزن وبجودة الرغيف، بالإضافة إلى جشع أصحاب الأمبيرات وتقاضيهم أجوراً زائدة عن التسعيرة المحددة من المكتب التنفيذي.

وأضاف كوردي: دوريات الرقابة وخلال عملها اليومي تتابع أداء الأفران وتقوم بالتأكد من وزن ربطة الخبز ومتابعة آلية إنتاج الخبز وجودته، وفي حال التأكد من وجود مخالفة يتم تنظيم الضبط اللازم، وخلال اليومين الماضيين تم تنظيم ضبوط بحق 7 أفران مخالفة في المدينة والريف، بالإضافة إلى تنظيم ضبوط بحق 11 شخصاً من مشغلي الأمبيرات لتقاضيهم أجراً زائداً وتمت إحالتهم جميعاً إلى القضاء، كما تم تنظيم ضبطين بحق محلين تجاريين الأول: محل منظفات وحفاضات أطفال بحي سليمان الحلبي يقوم صاحبه بعرض وبيع مواد مجهولة المصدر دون حيازة فواتير شراء، والثاني: سوبر ماركت بحي الأشرفية يقوم بعرض وبيع شامبوهات متنوعة مجهولة المصدر وتم حجز المواد أصولاً واستكمال الإجراءات القانونية.

وأمل كوردي من المواطنين الإبلاغ عن أي حالة غش أو تلاعب بالأسعار لتمكين الدوريات التموينية من معالجتها فوراً.

حماة – حسان المحمد

نظمت دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة ٢٩ ضبطاً مختلفاً، وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رياض زيود أن الضبوط طالت المخابز الآلية في كل من السقيلبية وشطحة وسلحب وجورين والمصافي وأبو رعد القصور وبلين وطريق مصياف وأم الطيور، وذلك لوجود تلاعب بالوزن وسوء في التصنيع.

وطالت الضبوط معتمدين بحيي “الساخنة وطريق مصياف” لمخالفتهم ببيع ربطات الخبز التمويني بسعر زائد، كما تم تنظيم عدد من الضبوط بحق عدد من محال الفروج المخالفة، بحيي القصور والحاضر وبمخالفة عرض لحم ذكر العواس دون واجهة مبرّدة، وبيّن زيود أنه تم ضبط عدد من أصحاب المحلات لمخالفتهم حيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية.