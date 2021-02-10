منتخب السلة إلى قطر.. وبطاقة التأهل هي الغاية

تتوجّه بعثة منتخبنا الوطني للرجال بكرة السلة اليوم الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة لإقامة معسكر تدريبي قبل خوض مباريات النافذة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم آسيا المقررة إقامتها في أندونيسيا العام الحالي.

منتخبنا أقام معسكراً محلياً استمر لمدة ثلاثة أسابيع بقيادة المدرب الأمريكي جوزيف ساليرنو، وقبل توجّهه إلى قطر، لعب المنتخب مباراة تجريبية مع نادي الوحدة أقيمت على خمسة أرباع، كل ربع عشر دقائق، وذلك لإعطاء الفرصة لكافة لاعبي المنتخب لتقديم أنفسهم قبل اعتماد القائمة النهائية.

منتخبنا بدأ معسكره بـ 22 لاعباً، ليعتذر بعدها رامي مرجانة عن الالتزام بالمعسكر بسبب الإصابة، مع العلم أنه يتدرب مع ناديه الجيش بشكل يومي وسط أكثر من علامة استفهام، كما اعتذر مجد بوعيطة للسبب ذاته، أما خليل خوري فاعتذر بسبب الامتحانات، مدرب المنتخب منح بقية اللاعبين الفرصة لإثبات الجدارة، وفي النهاية اعتمد على القائمة النهائية التي ضمت كلاً من: (أنس شعبان- محمود طراب- طارق الجابي- زكريا الحسين- جورجي نظاريان- الياس عازرية- أنطوني بكر- وائل جليلاتي- جميل صدير- هاني دريبي- جوزيف يوسف- عبد الوهاب حموي- توفيق صالح- عمر الشيخ علي)، وتم استبعاد شريف العش (وهو الذي كان من صنّاع الفوز على إيران في النافذة الماضية)، وعمر ادلبي، ومن المقرر أن ينضم للمنتخب في الدوحة اللاعبون: جورج كيل- عامر الساطي- فابيان السعدي (الذي لم تصل أموره لحل حتى الآن).

رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا طالب خلال لقائه مع بعثة المنتخب ببذل جهود مضاعفة من أجل تحقيق الحلم والتأهل للنهائيات الآسيوية، مبيّناً أن هناك مكافآت مجزية جداً ستكون بانتظار المنتخب في حال التأهل الآسيوي عبر الفوز على السعودية وقطر.

يُذكر أن منتخبنا سيواجه نظيره السعودي في التاسع عشر من الشهر الحالي قبل أن يواجه قطر بالجولة الأخيرة في الـ 21 من الشهر ذاته، علماً أن منتخبنا يحتل المركز الثاني بالمجموعة خلف إيران من خلال تحقيق الفوز في انتصارين مقابل التعرّض لهزيمتين.

عماد درويش