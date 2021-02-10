آل بركات

زوجة الفقيد: جمانة نديم بركات

أبناء الفقيد: الدكتور وائل _ مالك _ الدكتور يوسف بركات.

بنات الفقيد: ثناء _ صفاء _ رجاء _ هناء _ ثراء _ ولاء _ فداء _ رائدة _ هديل بركات.

أخوة الفقيد: المرحوم محمد _ المرحوم اسماعيل _ المرحومة عليا _ المرحومة هولا بركات.

أصهار الفقيد: العقيد المتقاعد خليل أسعد _ علي سلمان _ الاستاذ أحمد الحوراني _ الدكتور إياد خدام _ عماد نصر _ غدير جديد _ المهندس إدوار دويري _ الدكتور سليمان فندي.

أبناء أخوة الفقيد: اللواء المتقاعد الدكتور محمد _ المرحوم معين _ الدكتور بسام _ المرحوم حسان_ العميد بشير _ العقيد أحمد إسماعيل بركات /عيسى والعميد على محمد بركات

ينعون إليكم بمزيد من الأسى والحزن والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدهم الغالي المغفور له

أحمد هواش بركات

أبو وائل

انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الثلاثاء الواقع في ٢٧ جمادى الأخرة ١٤٤٢هجري الموافق في ٩ شباط ٢٠٢١ عم عمر يناهز ٩١ عاما قضاها بالصلاح والتقوى وسيشيع جثمانه الطاهر الساعة ٤ عصر اليوم من منزل الفقيد الكائن في قرية رويسة البساتنة _ منطقة القرداحة

حيث سيصلى على جثمانه الطاهر ويوارى الثرى في مقبرة القرية.

تقبل التعازي بالاتصال الهاتفي حرصا على سلامة الأخوة المعزين الكرام

إنا لله وإنا إليه راجعون