الحرارة تميل للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 6 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا .

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وباردا ليلا محذرة من تشكل الصقيع على المرتفعات الجبلية والضباب في المناطق الوسطى والشمالية والقلمون وغوطة دمشق والرياح متقلبة إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدا تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول خلال ساعات المساء والليل إلى غائم أحيانا فوق المناطق الساحلية مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المرتفعات الساحلية .