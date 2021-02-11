القوات اليمنية تسيطر على معسكر كوفل الاستراتيجي

سيطرت القوات المسلحة اليمنية على معسكر كوفل الاستراتيجي في صرواح غرب مأرب شمالي شرق اليمن، وأضافت مصادر ميدانية: “إن المعارك تدور بين القوات المسلحة اليمنية من جهة وقوات هادي وتحالف العدوان في مناطق خلف معسكر كوفل بعد اقتحامه من القوات المسلحة اليمنية، وسقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات هادي وتحالف العدوان خلال عملية السيطرة على معسكر كوفل بصرواح”.

ووصلت المواجهات بين الطرفين إلى مقربة من مرتفعات الطلعة الحمراء الاستراتيجي بصرواح والمطلة على مدينة مأرب، واستهدفت طائرات تحالف العدوان السعودي بـ20 غارة جوية مناطق متفرقة من مديرية صرواح غرب مأرب خلال الساعات الماضية.

كما أفاد مصدر عسكري برصد 189 خرقاً للقوات المتعددة لتحالف العدوان السعودي في الحديدة بالساحل الغربي خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والدريهمي وتحليق طائرة حربية في أجواء شارع الـ50.

كما أفاد المصدر ذاته بتحليق 19 طائرة تجسس في أجواء كيلو16 والمنظر والفازة والتحيتا والجبلية والدريهمي و22 خرقًا بقصف مدفعي و140 خرقًا بالأعيرة النارية المخالفة.

هذا وتتواصل المواجهات الدامية على أشدّها لليوم الخامس توالياً بين قوات الحكومة اليمنية من جهة وقوات الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي في منطقتي هَيْلان والمَخْدَرة بمديرية صرواح غربي مأرب، والأطراف الشرقية لمديرية مَدْغِل الجِدْعان وكذلك في منطقة دحيضة الواقعة في صحراء العلم الممتدة بين مديرية خَبْ والشَّعْف في محافظة الجوف ومديرية رغوان شمالي محافظة مأرب.

وتحتدم المعارك بين القوات المسلحة اليمنية من جهة وقوات الفار هادي في مديرية جبل مُراد لاسيما بعد استعادة قوات الحكومة اليمنية سيطرتها على جبل قُرَيْضة في مديرية جبل مُراد جنوب المحافظة.

في الأثناء، أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن ‌‌‌‌‌‌‏السلام لا تصنعه الدعوات وإنما الاتفاقات الموقعة، مشدداً على أن أي دعوة للسلام لا يترجم تطبيقها في الميدان فهي تعبير عن شعور فقط.

الحوثي وفي تغريدة على “تويتر”، قال: “ممكن أن نبادل الشعور بشعور إذا تأكدنا من سلامة المقصد لمن يدعو للسلام فقط”.

وأكد على أنه من الممكن أن تبادل حركة “أنصار الله” الخطوات العملية لإيقاف العدوان والحصار بخطوات عملية متزامنة إذا تم الاتفاق والتوقيع عليها.

من جهته، قال الناطق باسم حركة “أنصار الله” محمد عبد السلام: “إن جرائم تحالف العدوان الأميركي ضد الشعب اليمني غير مسبوقة عالمياً”.

وأضاف: “إن جرائم من الإرهاب والبشاعة في اليمن جعلت من السعودية والإمارات دولتين ملاحقتين حقوقياً ومنبوذتين إنسانياً وحتى سياسياً”