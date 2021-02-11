تأخر إنجاز مشفى جبلة في اجتماع عمل باللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة:

ركز اجتماع العمل الذي ترأسه وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف بحضور محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم مع الكوادر المعنية بإنجاز مشفى جبلة الوطني على معوقات العمل المتعلقة بفروقات الأسعار الناجمة عن غلاء أسعار المواد في السوق والتي أدت الى التأخر بالتنفيذ.

وطلب الوزير مخلوف إنجاز تقرير فروقات الاسعار بين الجهة المنفذة /الانشاءات العسكرية متاع 6/ والمشرفة على الأعمال ومديرية الصحة خلال أسبوع لمتابعته مع وزارة الصحة إضافة إلى متابعة بقية الأعمال بالتوالي وفق برنامج زمني محدد مشدداً على إعداد تقرير تتبع شهري عن الأعمال، ولفت إلى أن أولوية العمل يجب أن تتركز على الضرورات الفنية للمواد أولوية والمتوفرة في الأسواق من عزل وميكانيك وكهرباء وغيرها مع الالتزام بالمواصفة المطلوبة وأن التأخير في معالجة فروقات الأسعار ينعكس سلباً على الإنجاز وفوات المنفعة.

واطلع وزير الادارة المحلية والبيئة على سير العمل بمشروع الشارع التنظيمي في مدينة القرداحة الذي تنفذه ورشات فرع مؤسسة الاسكان العسكرية 2 و بعد الاستماع من الجهة المنفذة ومجلس المدينة على مراحل استكمال الدراسة لإنجاز الجزء المتبقي من الشارع في بعض المواقع وآلية العمل الحالية، دعا إلى إنهاء جميع الأعمال في المواقع التي تم الانتهاء من تعبيدها من تجهيز الارصفة والمنصفات.

واطلع الوزير ومحافظ اللاذقية على الأعمال المنفذة بالمشروع التنموي في بلدية فدرة الذي انهت ورشات فرع الشركة العامة للبناء التعمير تنفيذه تمهيداً لوضعه بالاستثمار، وعلى نسب الانجاز في المشروع التنموي العائد لصالح مجلس مدينة القرداحة، واستمعا إلى عرض عن خطط التوسع بالاستثمارات لصالح مجلس المدينة وخاصة مع وجود عقارات قريبة من المبنى تعود ملكيتها للمجلس.

وأشار الوزير مخلوف إلى امكانية استثمار طابق إضافي من المشروع بالتشاركية مع مستثمرين يقع على عاتقهم انجاز الاعمال مقابل الاستثمار، ولفت إلى ضرورة وضع رؤية لاستثمار المبنى المؤجر في نفس المنطقة لمؤسسة المياه بمطارح استثمارية تتناسب مع واقع المبنى الحالي بعد اًراء الدراسة الفنية اللازمة لوضعه الانشائي بشكل يعود بالفائدة على المجلس وخدماته مؤكدا ضرورة وضع كافة المشروعات التنموية على مستوى المحافظة بالخدمة لاستثمارها.