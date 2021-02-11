“تجارة حلب” تعيد تفعيل عضوية ١٨ ألف منتسب تم شطبهم

حلب- معن الغادري

أعاد مجلس إدارة غرفة تجارة حلب تفعيل عضوية 18 ألفاً من منتسبي الغرفة تمّ شطبهم من السجلات لعدم التزامهم بدفع الرسوم السنوية خلال السنوات السابقة. وذكر رئيس الغرفة عامر الحموي أنه سيتمّ إبلاغ الأعضاء المفصولين لتجديد عضويتهم وفق الإجراءات الناظمة للعمل.

وفي السياق نفسه أوضح الحموي أن مجلس إدارة الغرفة قرّر إعفاء التّجار المتخلفين عن سداد رسومهم عن عام واحد فقط.

وكان مجلس الإدارة قد التأم بغالبية أعضائه وناقش العديد من القضايا المالية والقانونية والإجرائية التي تخصّ العاملين في الغرفة والأعضاء المنتسبين، إضافة إلى مناقشة خطط الغرفة الحالية والمستقبلية لتنشيط الحركة التجارية وتوفير السلع والمواد الأساسية في الأسواق بأسعار مدروسة، من خلال إقامة ملتقيات وفعاليات ومهرجانات للتسوق والترويج للمنتج الوطني بأسعار تشجيعية.

وبموازاة ذلك منح مجلس الغرفة لجنة سيدات الأعمال مساحة إضافية من العمل والنشاط عبر التنسيق مع undp لإعادة إنعاش سوق المدينة القديمة، إضافة لتخصيص مكان للغرفة بهدف جعله مكاناً لتسوق المنتجات من قبل المواطنين بشكل دائم بأسعار تشجيعية.