تزامناً مع ذكرى انتصار الثورة.. إيران تطلق مناورات “الرسول الأعظم”

انطلقت مناورات “الرسول الأعظم 16” البرية في منطقة جنوب غرب إيران تزامناً مع الذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية.

وقال قائد القوة البرية لحرس الثورة الإيراني في بدء المناورات العميد محمد باكبور: “إنّ هذه المناورات تهدف إلى تقييم ميداني لأحدث الإنجازات والقدرات ودراسة الطاقات العملياتية الجديدة واختبار مستوى القوة العملياتية لجزء من أحدث المعدات القتالية والدفاعية للقوة البرية في مختلف الألوية والوحدات من الطائرات المسيرة والقوات المحمولة جواً والمدرعات والقوات الخاصة والمدفعية”.

وأضاف باكبور: “إن القوة البرية لحرس الثورة إلى جانب مسؤولياتها الأمنية في شمال غرب وغرب وجنوب شرق وشرق البلاد، على استعداد تام لمواجهة أي تهديد محتمل”.

في الأثناء، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن لم تبد حسن نوايا ونتائج عملية تجاه بلاده، مشيراً إلى أن التغييرات بالكلام فقط.

وأوضح روحاني في تصريح له عن طريق الفيديو كونفرانس خلال رعايته مراسم تدشين مشروعات صحية في مختلف أنحاء البلاد أنه لو كانت الإدارة الجديدة صادقة في شعاراتها فعليها تغيير طريقها على الفور والبدء بطريق جديد والتعويض عن الأخطاء التي ارتكبها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأشار روحاني إلى أنه لا أحد في العالم يشكك بأن الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني فشلت في تحقيق أهدافها.

في سياق آخر، أكدت الوكالة الدّولية للطاقة الذرية أن إيران نفّذت خطتها لإنتاج معدن اليورانيوم، قائلةً: “إنّ الأمر يتعلّق بأنشطة البحث والتطوير لدى إيران لإنتاج معدن اليورانيوم، في إطار هدفها المعلن لإنتاج الوقود من أجل مفاعل طهران البحثيّ”.

وبحسب البيان، تحقّقت الوكالة في الثامن من الشهر الحالي من وجود 3.6 غرامات من معدن اليورانيوم في مصنع إنتاج ألواح الوقود في أصفهان.