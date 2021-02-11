تمويل مصرفي لدعم مشروعات التصنيع الزراعي

اللاذقية- مروان حويجة

ساهم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح القروض في تحقيق توسّع ملحوظ في هذه المشروعات وزيادة عددها، ما أدى إلى إعادة إقلاع المشاريع القائمة والمتوقفة عن العمل من جديد، وشكّل قيمة اقتصادية مضافة بالنظر لما لهذه المشاريع من أهمية، كون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعدّ عصب الاقتصاد الوطني وأساساً في التنمية الاقتصادية.

وذكر مدير فرع المصرف الصناعي في اللاذقية إياد حاج محمد في تصريح لـ”البعث” أن التوسّع في المشروعات من خلال منحها التمويل اللازم أدى إلى زيادة قدرة المشاريع على توفير السلع والخدمات الضرورية للسوق المحلية، وإنتاج السلع والخدمات التي تغذي المشروعات الكبيرة، ما ساهم في تخفيض الاعتماد على الاستيراد وصولاً إلى تصدير هذه المنتجات، ما ينعكس على الدخل القومي وميزان المدفوعات، إضافة إلى المساهمة نسبياً إلى حدّ ما في معالجة آثار البطالة والفقر من خلال اعتمادها بشكل كبير على العنصر البشري.

كما أوضح أن التمويل المصرفي يشمل الـ(مداجن، مباقر، شمّاعات، معاصر زيتون وكل التراخيص ذات الطابع الزراعي). وعن الإجراءات المتبعة في عملية منح القروض، أكد أنه بالنسبة لتمويل المشروعات والمنشآت الصناعية فهي ميسرة، ولكن أهم حلقة فيها تقديم قرار الترخيص الصناعي من مديرية الصناعة مع سجل صناعي وشهادة مزاولة مهنة حرفية أو صناعية، وعندما يتمّ إحضار السجل الصناعي تتمّ المباشرة بإنجاز معاملة القرض الصناعي.