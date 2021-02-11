حلم إنارة ملعب حماة يتحقق.. والأبراج قيد التجريب

حماة- منير الأحمد

بعد سنوات من الانتظار، قام فرع السورية للشبكات في حماة أمس الأربعاء، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي، بتجريب مشروع إنارة الملعب الرئيسي لمدينة الباسل الرياضية، وذلك بحضور الرفيقين: المهندس أشرف باشوري أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي، والمهندس محمد طارق كريشاتي محافظ حماة.

وأوضح أمين الفرع أن لهذا الحدث الرياضي أهمية كبيرة لأنه يعني قدرة المحافظة على استضافة مباريات مهمة للأندية مساء، إضافة إلى أن الملعب أصبح جاهزاً لاستضافة مباريات المنتخب الوطني عند الضرورة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الرياضي العام من أجل إنجاح هذا المشروع الذي تأخر عدة سنوات، لكنه تكلل بالنجاح في نهاية المطاف.

وذكر رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في حماة عبد الرزاق زيتون لـ “البعث” أن إنارة الملعب تأتي كتجربة أولى لمعرفة مدى جاهزيتها وملاءمتها، مشيراً إلى أن هذا الأمر لاقى ترحيباً كبيراً من قبل جمهور كرة القدم في حماة الذين انتظروا تحقيق هذا الحلم سنوات طويلة، مقدماً شكره لكل من ساهم في إتمام مشروع الملعب الذي يعتبر مفخرة لمحافظة حماة.

وبيّن مدير فرع التوتر العالي في حماة المهندس محمد كاطع المصطفى أن عملية تركيب أبراج الإنارة والكابلات والأسلاك والمولدات استغرقت نحو ثلاثة أشهر، وقد تم تنفيذ تجربة الإنارة بنجاح في الملعب البلدي مساء أمس الأربعاء، كاشفاً أنه يتم حالياً العمل على استكمال إنارة الملاعب التدريبية في مدينة الباسل الرياضية، بما يسهم في إنارة المدينة بكاملها بالأضواء الكاشفة.