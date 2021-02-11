سلتنا لم تسافر إلى قطر ودعوة لاستضافة التصفيات

فوجئت أوساط كرة السلة السورية بعدم سفر منتخبنا الوطني للرجال إلى قطر لإقامة معسكر خارجي تحضيري قبل خوض النافذة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة للنهائيات الآسيوية بكرة السلة 2021.

عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد اللعبة أنور عبد الحي أوضح لـ “البعث” أنه بينما كان منتخبنا يتحضر للسفر يوم أمس الأربعاء إلى قطر، فوجىء اتحاد اللعبة بكتاب اعتذار ورد من الجانب القطري عن استضافة منتخبنا بالفترة ما بين 10-19 من الشهر الجاري، والسبب يعود (حسب ما ورد) في الكتاب إلى الموجة القوية لفيروس كورونا التي تضرب العاصمة القطرية، مبيّناً أن هذا الأمر أربك حسابات منتخبنا الوطني والكادر التدريبي، حيث تتم دراسة إمكانية الاستمرار بمعسكر المنتخب في دمشق، أو البحث عن معسكر خارجي يكون ضمن الأجواء التي سنلعب بها المباريات المقبلة.

وبالنسبة لإقامة مباريات النافذة الثالثة، أشار عبد الحي إلى أنه لم يرد الاتحاد أي كتاب اعتذار أو تأجيل النافذة، بانتظار قرار الاتحاد الدولي بهذا الموضوع، وكشف عبد الحي أن منتخبنا وصل إلى درجة عالية من الاستعداد الفني والبدني، لذلك سيضر تأجيل التصفيات بلاعبينا، خاصة أن الاتحاد الآسيوي لكرة السلة قام بتأجيل النافذة الثالثة التي كان مقرراً لها أن تقام في هونغ كونغ وغوام بفترة مباريات منتخبنا نفسها.

على العموم، في ظل هذه الظروف، يتبادر لأذهان محبي اللعبة سؤال حول عدم مبادرة لجنة اتحاد السلة أو القيادة الرياضية لتقديم كتاب للاتحاد الدولي والآسيوي لاستضافة مباريات النافذة الثالثة، لاسيما أن الأجواء الصحية تبقى أفضل من غيرها في بقية الدول، كما أن صالة الفيحاء الرئيسية انتهت أعمال الصيانة فيها، وباتت جاهزة لاستضافة أي حدث وفق المقاييس الدولية؟.

عماد درويش