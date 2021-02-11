مشهد محزن للكلاسيكو والكرامة الخاسر الأكبر

حمص- نزار جمول

لم يأت لقاء فريق الكرامة مع ضيفه الاتحاد الذي استضافه ملعب الباسل ظهر أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز بكرة القدم، كما يحب ويشتهي عشاق الفريقين الكبيرين، فغابت عنه المتعة والأداء، وسارت المباراة إلى مكان لا يليق بهما ولا باسميهما الكبيرين، حتى لقب الكلاسيكو الذي كان يطلق على لقاءاتهما السابقة غاب تماماً، لكن الأهم من كل ذلك، أن الأزرق الكرماوي لم يستثمر كل النتائج للفرق الأخرى التي كانت ستصب في مصلحته ويستعيد الصدارة لو استطاع تحقيق الفوز الذي دان للضيف بهدف إبراهيم الزين.

وفي أبرز كواليس اللقاء، ملأ الجمهور الكرماوي الأبنية المحيطة بالملعب، حيث شجع فريقه بحرارة، وعبّر عن سخطه للخسارة، كما أن المعنيين في تنفيذية حمص مازالوا يتعاملون مع الإعلاميين بالكثير من الجفاء بالرغم من خلو الملعب من الجماهير، ويبدو أن مشكلة أهل الرياضة الحمصية مازالت متعلقة بالكراسي فقط.

مدرب الاتحاد أحمد هواش، عقب اللقاء، اعتبر الفوز هاماً جداً لفريقه الذي بدأ اللاعبون من خلاله ينفذون تعليماته بشكل أفضل، وأكد على أن الاتحاد قادم بقوة، وعودته لمستواه حتمية وأكيدة.

من جهته مدرب الكرامة أحمد عزام بيّن أن فريقه كان ثقيلاً بتحركاته، مؤكداً أنه سيتلافى كل الأخطاء التي وقع بها في هذه المباراة، معتبراً أن الخسارة ستحفزه لاستمرار المنافسة على اللقب مع عودة المصابين.