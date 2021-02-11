7000 جريح يستفيدون منه.. افتتاح مركز “وصيّة ” للعلاج الفيزيائي في حمص

حمص – صديق محمد:

بهدف دعم جرحى الجيش والقوات الرديفة افتتح اليوم مركز “وصية ” للعلاج الفيزيائي في مقر قيادة فرع حمص لاتحاد شبيبة الثورة.

وأكد الدكتور عفيف دلا رئيس اتحاد شبيبة الثورة أن مشروع وصية هو من ضمن 3 مشاريع أطلقتها منظمة شبيبة الثورة في مرحلة العمل القادمة، مبيناً أن برنامج وصية يعنى بدعم جرحى الجيش والقوات الرديفة من خلال عدة مشروعات أولها العلاج الفيزياء، والمشروع الآخر رعاية حالات التميز والإبداع من ذوي الشهداء، مشيراً إلى أن برنامج وصية افتتح من خلال التشاركية مع الجهات والفعاليات الأهلية، ويضم المركز قاعات متعددة الأغراض: قاعة كبيرة خصصت للحالات العلاجية وفق صيغ تخصصية بإشراف طاقم طبي متخصص للعلاج الفيزيائي وبعض الاختصاصات الآخرى، والدعم النفسي من خلال قاعة ألعاب رياضية خاصة للجرحى، وقاعة للمطالعة، إضافة للقاعات العلاجية المزودة بمجموعة من التجهيزات الخاصة بالعلاج الفيزيائي، لافتاً إلى تخصيص سيارة خاصة بالمركز لنقل الجرحى من منازلهم إلى المركز ذهاباً وإياباً بهدف تخفيف الأعباء المادية عليهم.

الرفيق عباس صبح أمين فرع حمص لاتحاد شبيبة الثورة بحمص أشار إلى أن المشروع جزء من برنامج المنظمة وهو أول مركز على مستوى القطر ويقدم العلاج للجرحى من خلال كادر طبي وفني متخصص ويضم 7 معالجين وطبيب عظمية وطبيب عصبية لمتابعة الحلات بشكل عام.

ريما خضور رئيسة المركز أوضحت أن المركز مكون من قسمين قسم للعلاج الفيزيائي يضم غرفتين مجهزتين بآلات كهربائية خاصة بالعلاج الفيزيائي بالإضافة لصالة حركية مزودة بآلات رياضية والقسم الثاني هو قسم الدعم النفسي، والفريق مكون من أربعة معالجين و3 مرافقين يقومون بمرافقة الجريح ومساعدة ذهاباً وإياباً.

بسام محفوض مدير مكتب شؤون الشهداء والجرحى بمحافظة حمص بين أن هذه الصالة تقدم خدمات العلاج الفيزيائي لجرحى الشلل وبتر الطرفين والخزل الشقي، ويستفيد من هذا المركز أكثر من 7000 جريح تتوزّع إصابتهم بين الخزل الشقي والشلل النصف والرباعي، ويهدف إلى تخفيف العبء على الجرحى والتنقل بين الريف والمدينة أو حتى التنقل بين أحياء المدينة، ويتم حالياً العمل على إحداث صالات ومراكز للعلاج الفيزيائي وتأهيل للجرحى في كافة أرجاء المدينة والريف بغية المتابعة الحثيثة للجرحى وتأمين كل مستلزمات العلاج الطبي والفيزيائي.

وعن آلية التواصل مع الجرحى بيّن أنه يوجد سجل بكافة أسماء الجرحى المستهدفين حيث يتم التواصل معهم وتوصيلهم مجاناً إلى المراكز لتلقي العلاج.

حضر الافتتاح الرفاق وزير الكهرباء غسان الزامل وعمر حورية أمين فرع الحزبو المهندس بسام بارسيك محافظ حمص وعدد من أعضاء مجلس الشعب.