أكد علماء الآثار العثور على ما وُصف بأنه “أقدم آلة نفخ موسيقية في التاريخ” مكتشفة إلى يومنا هذا، في أحد كهوف فرنسا قُدّر عمرها بأكثر من 17 ألف عام. فقد سخّر الإنسان صدفة ضخمة لجعلها كآلة نفخ موسيقية، حيث استخدمها كمزمار من خلال إدخال تعديلات جوهرية على شكلها ومخارج الهواء الخاصة بها، ما جعلها تتحوّل من مجرد صدفة عادية إلى آلة نفخ موسيقية.

وبحسب البحث المنشور في مجلة “ساينس أدفينس” العلمية المتخصّصة، تكمن أهمية هذه الآلة بمجموعة من النقاط التي وضعت داخل غلافها، والتي تتطابق مع الرسوم القديمة المنقوشة على جدران كهف مارسولاس في جبال البيرينيه، حيث تمّ اكتشاف القطعة الأثرية في عام 1931. وأكد جيل توسيلو، الباحث في جامعة “تولوز” أن هذا الاكتشاف يؤسّس لصلة قوية “بين الموسيقى التي يتمّ تشغيلها من خلال هذا البوق وبين الرسومات الموجودة على الجدران، وعلى حدّ علمنا، هذه هي المرة الأولى التي يمكننا فيها إثبات وجود علاقة بين الموسيقى وفن الكهوف في التاريخ الأوروبي قبل التاريخ”. ويبلغ طول البوق المصنوع من صدفة طبيعية نحو 31 سم بعرض 18 سم في أوسع نقطة فيها.

وطلب الفريق من موسيقي محترف أن ينفخ في البوق، واستطاع الموسيقي المختص إصدار عدة نغمات موسيقية كانت واضحة، برغم مرور آلاف السنين على القطعة، وقال فيليب والتر من جامعة “السوربون”: “الشدة الناتجة مذهلة، نحو 100 ديسيبل عند متر واحد، والصوت موجّه للغاية في محور فتحة الآلة”.