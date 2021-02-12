استقصاء مسببات حالات الإسهال والإقياء في قرية الشير بانتظار النتائج

اللاذقية– مروان حويجة

أجرت المؤسّسات المعنية في محافظة اللاذقية استقصاءات مكثفة للبحث عن مسبّبات حالات الإسهال والاقياء التي تمّ الإبلاغ عنها في قرية الشير بريف اللاذقية.

وذكر رئيس بلدية القرية مازن دويبة أنّه بعد الإبلاغ عن وجود حالات إسهال، حضر فريق من مديرية الصحة ومؤسسة مياه الشرب وتمّ فحص المصابين وأخذ عيّنات من المياه لفحصها من قبل مؤسسة مياه الشرب ومن قبل الفريق الطبي بانتظار النتيجة. وأوضح دويبة أن البلدية نفّذت قبل أسبوعين مشروع استبدال خط للصرف الصحي من الشرق إلى الغرب على طريق عام اللاذقية- الحفة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مبيّناً أنه خلال أعمال الحفر لاستبدال الصرف الصحي ونتيجة عدم ظهور خط مياه الشرب أثناء الحفر بآلية الباكر تمّ قطع خط المياه عند محلات (س. أ. م). وأكد دويبة أنه تمّ الطلب من الجميع عدم فتح مياه الشرب لحين إصلاح العطل، غير أنّ أحد المواطنين قام بفتح المياه رغم التحذير بأن هناك عطلاً وربما تحدث مشكلة في حال فتح مياه الشرب، وهو ما حدث فعلاً وتسبّب بحدوث مياه فائضة في الحفرة التي فيها عطل خط المياه، كما أن قساطل البولي ايتلين تحركت من مكانها نتيجة ضغط مياه الشرب.

وحول وجود حالات إسهال في القرية، أشار دويبة إلى أن الأسر التي ظهرت لديها هذه الحالات يسكنون بالقرب من بعضهم ويأخذون مياه الشرب من شجرة مياه واحدة، مع وجود عائلتين أخريين تشربان من المصدر نفسه (شجرة المياه) لم تحصل لديهما أية حالة إسهال، كما أن بيوتاً أخرى تشرب من الخط نفسه ليس فيها أية حالة مرضية.

بدورها مديرية الصحة في اللاذقية وبناءً على الإبلاغ الذي تمّ صباح ١٠ /٢ /٢٠٢١ حول وجود حالات إسهال أرسلت فريق التقصي من منطقة اللاذقية الصحية مع فريق التقصي بمركز فديو الصحي إلى القرية، حيث تمّ رصد ٢٥ حالة إسهال وإقياء موزعة على سبعة منازل ولم يثبت وجود مصدر غذائي ملوث، وتمّ تقييم الوضع الصحي للمرضى فتبيّن أن وضعهم جيد وفي طور الشفاء، كما تمّ وصف علاجات دوائية مناسبة للحالات المحتاجة.