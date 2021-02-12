الاحتلال الأمريكي يخلي بالكامل موقع تمركزه في صوامع تل علو

أخلت قوات الاحتلال الأمريكي موقع تمركزها في صوامع تل علو بريف الحسكة ونقلت عتادها وآلياتها الى الأراضي العراقية.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال الأمريكي بدأت فجراً بنقل آلياتها وعتادها العسكري وجنودها من موقع تمركزها في صوامع تل علو في منطقة اليعربية أقصى شمال شرق الحسكة بالقرب من الحدود العراقية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أخلت الموقع المذكور بشكل كامل بعد ظهر اليوم وقامت بنقل آلياتها وعتادها العسكري والجنود الذين كانوا فيه إلى الأراضي العراقية عبر معبر اليعربية غير الشرعي.

ويأتي إخلاء الاحتلال الامريكي لهذا الموقع بعد أيام قليلة من إدخاله جنودا ومعدات عسكرية من الأراضي العراقية إلى قواعده في ريف مدينة الحسكة حيث هبطت اربع حوامات تابعة له في قاعدة الشدادي وأنزلت جنوداً وصناديق محملة بالأسلحة والصواريخ.

وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي نشر عدد من قواتها في مناطق آبار النفط في الجزيرة السورية لسرقة النفط بالتزامن مع حصارها الجائر الذي تفرضه على الشعب السوري لمنعه من الحصول على الطاقة والمواد الغذائية والأدوية وإعاقة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.