الشعب الحزبية تواصل عقد مؤتمراتها السنوية

واصلت الشعب الحزبية عقد مؤتمراتها السنوية بحضور الرفاق أعضاء القيادة المركزية للحزب ففي دمشق – بسام عمار: عقدت شعبة المدينة الأولى في فرع دمشق للحزب، مؤتمرها السنوي تحت شعار” المقصود من الليبرالية الحديثة هي ضرب إنسانية الإنسان وفصله عن قيمه وعقائده وعندها تسهل قيادته بالاتجاه المطلوب”مداخلات أعضاء المؤتمر أشارت إلى ضرورة الاهتمام بالجانب التقني، في عمل الفرق وتامين الحواسب لها، ومعالجة أوضاع الرفاق المنقطعين، وتامين مقرات للفرق ورفع قيمة الاشتراك الشهري، وزيادة عدد دورات الإعداد، وإقامة ندوات توعوية وتامين حاجة المدارس من المستخدمين، وسد النقص من المدرسين الاختصاصين، ورفع قيمة النشاط والتعاون وتأهيل المعلمين الوكلاء، والاهتمام بالتعليم المهني والفني، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة عدد مراكز خدمة المواطن وتامين مستلزمات المراكز الصحية، وإقامة مؤتمر شبابي يناقش قضايا الشباب .

الرفيق شعبان عزوز عضو القيادة المركزية رئيس مكتبي العمال والفلاحين المركزيين، نقل لأعضاء المؤتمر تحيات ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد وتمنياته الطيبة لهم بالنجاح والتفوق الدائم في عملهم مؤكدا على أهمية المداخلات المقدمة ،والتي لامست الواقع ودلت على المستوى العالي من الوعي من قبل الرفاق ،والروح الوطنية العالية والحس بالمسؤولية الملقاة عليهم ، وحرية الطرح وشفافيته، والخبرة بالعمل الحزبي مشيرا الى أن ما قدم ليس بجيد على الرفاق في شعب الأحياء ،والتي مزجت ما بين العمل الحزبي والخدمي والتربوي والاقتصادي ونجحت في ذلك والنشاطات التي جاءت في التقرير خير دليل على ذلك ، منوها الى ضرورة أن يكون الوطن فوق كل اعتبار ومن بعده تطوير الواقع الحزبي، وأن نعمل جميعا على مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب علينا، بسبب مواقفنا الوطنية والقومية، والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز العمل المؤسساتي، وتعزيز دورنا الاجتماعي كرفاق بعثيين، في هذه الشعب، من خلال تواجدنا الدائم بين المواطنين والاستماع الى همومهم ومشكلاتهم ، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات الخدمية ،وهذا الدور يجب أن يكون على مدار العام، وان يعرف المواطنين ما يقدمه الحزب لهم ،وخلق آليات جديدة من الحوار معهم ، منوها الى دور الفرقة في ذلك وهو الدور المناط بها وهذا هو الدور الذي تؤكد عليه القيادة دائما، إلى جانب تعزيز التشاركية مع لجان الاحياء والمجتمع الاهلي داعيا الى تفعيل دور الرفاق في الرقابة الشعبية المساعد لعمل المؤسسات .

وأضاف يجب أن تكون مؤتمراتنا دائما العنوان المميز لنا ،والتي تعبر عن الحالة التنظيمية التي وصلنا اليها ،ورؤيتنا المستقبلية وبالتالي يجب أن تكون التقارير المقدمة، غنية واليات الحوار المعتمدة بعيدة عن النمطية، لأننا نريد خلق حالة من الحراك الحزبي التطويري في مؤتمراتنا، واعتماد خطاب واضح ومفهوم، مشددا على ضرورة الاهتمام بعملية التنسيب النوعي والتركيز على الشباب والاهتمام بقضاياهم وتعزيز الانتماء الوطني في نفوس الطلاب، واظهار حقيقة الحرب علينا وأهدافها،ودور الحزب في دعم القطاع التربوي والتعليم المجاني، وتعرية الفكر الوهابي المتطرف الذي يستهدف منظومة القيم والأخلاق التي تربينا علينا،ومواقفنا الوطنية.

أمين الفرع الرفيق حسام السمان أشار إلى أهمية النشاطات الاجتماعية والثقافية التي تقوم بها الفرق والشعب وضرورة زيادتها خلال الفترة القادمة كونها تحقق خدمات للرفاق البعثيين والإخوة المواطنين وتحقق قيمة مضافة للعمل الحزبي.

فيما قدم أمين الشعبة وأعضاء قيادتها شرحا عما نفذ من أعمال وخطة العمل المستقبلية .