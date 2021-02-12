تُقام لأول مرة.. دورة تأهيل متدربين على صحة الثروة الحيوانية في دير الزور

دير الزور- وائل حميدي

أنهَت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون والتنسيق مع منظمة الفاو للأغذية والزراعة دورة (مدرسة المزارعين الحقلية لتربية الثروة الحيوانية)، واستمرت الدورة على مدار أربعة أيام واتبّعها ١٥ متدرباً من ذوي الاختصاص الهندسي الزراعي والبيطري وسيتمّ اختيار عشرة منهم بنتيجة الاختبارات التي سيخضعون لها ليُناط بهم مهمّة تثقيف وتدريب مربي الثروة الحيوانية (قطيع البقر) في كلّ من دائرتي موحسن وخشام وكيفية التعامل مع الأبقار الحلوب، وتقديم التسهيلات اللازمة الخاصة بالرعاية الطبية البيطرية، كما سيساهم المتدربون العشرة بمتابعة تثقيف مربي الثروة الحيوانية في المدارس الحقلية العشر والتي تمّ تحديدها في كلّ من قريتي حطلة والبوليل التابعتين لمركزي خشام وموحسن، وهذه المدارس تمّ اختيارها بناءً على أعداد الثروة الحيوانية البقرية.

يُذكر أن مدرسة المزارعين الحقلية لتربية الثروة الحيوانية يتمّ تنفيذها لأول مرة على مستوى القطر في محافظة دير الزور بالتزامن مع محافظتي حلب والحسكة، ومدة المشروع سبعة أشهر قابلة للتجديد وفق معيار نجاحها بنتيجة المشروع الحالي، وينحصر الدور التشاركي لمديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المتابعة الميدانية مع المربين وتقديم ما أمكن من المساعدات والتسهيلات وفق المُتاح، وسيكون على المدربين المستفيدين من المدرسة إجراء لقاءات أسبوعية مع ٢٥ مربياً للثروة البقرية (تمّ استهدافهم) للتعرف على الواقع الصحي لقطعانهم ومشكلاتها، وتدوين تلك اللقاءات وما يتمخّض عنها في محاضر جلسات خاصة باللقاءات المذكورة، إضافة لتقديم ما أمكن من التسهيلات والدعم لتكون الثروة البقرية في المحافظة بأفضل حالاتها.