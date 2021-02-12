جولة نارية في إنكلترا وإيطاليا ولقاء صعب للريال

تبدأ غداً السبت منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنكليزي الممتاز، والتي يخوض فيها فريق ليفربول الرابع مباراة مهمّة للغاية أمام ليستر سيتي الثالث على ملعب كينغ باور، ولن يكون أمام كتيبة المدرّب يورغن كلوب سوى الفوز إذا ما أراد الحفاظ على مركزه المؤهل للمسابقات الأوروبية ومحاولة تدارك ما فات، فهو خسر ثلاث مرات من آخر خمس مواجهات، وأصعبها كان أمام مانشستر سيتي برباعية.

وفي مباراة قوية أخرى يستضيف متصدّر الدوري مانشستر سيتي نظيره توتنهام الثامن، حيث يسعى السيتي لحصد نقاط المباراة الثلاث والابتعاد بالصدارة قدر الإمكان، والفوز أيضاً سيكون هدف كتيبة مورينيو من أجل الاقتراب من مراكز الصدارة بعد هزائم الجولات الأخيرة، مباراة يدرك كلّ من الفريقين صعوبتها على أرض الواقع، فالانتصار هو المطلب الوحيد لهم.

في إيطاليا تشهد الجولة الثانية والعشرون مواجهتين قويتين، الأولى بين يوفنتوس الثالث ونابولي السادس، وبعد أن صدر الحكم النهائي باعتبار فريق يوفنتوس فائزاً بنتيجة 3-0 بسبب عدم حضور نابولي في مباراة الذهاب ثم صدور قرار بإعادتها، سيدخل فريق الجنوب الإيطالي متسلحاً برغبة قوية في إسقاط خصمه والانتقام منه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تمثل هذه المباراة الفرصة الأخيرة ربما لمدرّب الفريق جينارو غاتوزو بعد الخروج من كأس إيطاليا أمام أتلانتا.

أما القمة الثانية فتجمع الإنتر صاحب الوصافة ولاتسيو صاحب المركز الخامس، فالإنتر يريد إكمال مسيرة الانتصارات في الدوري بانتظار هفوة من المتصدّر ميلان لعلّه ينقذ موسمه بعد إقصائه من مسابقة الكأس، فيما ينشد فريق العاصمة الاقتراب أكثر من الصدارة.

إسبانياً يواجه ريال مدريد وصيف الدوري فريق فالنسيا الثاني عشر في أقوى مباريات الجولة الثالثة والعشرين، ويعاني النادي الملكي من كارثة فيما يتعلّق بالإصابات في الوقت الحالي، حتى وصل به الحال لدخول مباراته الأخيرة أمام خيتافي بـ13 لاعباً فقط من الفريق الأول من بينهم حارسا المرمى، ليكمل بدلاؤه بلاعبين من فريق الشباب، وزادت معاناته بإصابة مارسيلو في مباراة خيتافي، وربما يلعب الظهير الأيمن داني كارفخال الذي تعافى من إصابته وستحسم جاهزيته أمر مشاركته.

الريال دخل منطقة الخطأ الممنوع، فأي كبوة ستعني خروجه خالي الوفاض محلياً على الأقل، فهو على بعد 5 نقاط من جاره المتصدّر ويتفوق على غريمه برشلونة بثلاث نقاط.

الدوري الإنكليزي (الجولة 24)

مباريات الغد: ليستر سيتي– ليفربول 2.30 عصراً، كريستال بالاس– بيرنلي 5 مساءً، مانشستر سيتي– توتنهام 7.30 مساءً، برايتون- أستون فيلا 10 مساءً.

مباريات الأحد: ساوثامبتون– ولفرهامبتون 2 عصراً، وست بروميتش ألبيون- مانشستر يونايتد 4 عصراً، أرسنال- ليدز يونايتد 6.30 مساءً، إيفرتون– فولهام 9 مساءً.

مباريات الاثنين: وست هام– شيفيلد 8 مساءً، تشيلسي– نيوكاسل 10 مساءً.

الدوري الإيطالي (الجولة 22)

مباريات اليوم: بولونيا– بنيفنتو 9.45 مساءً.

مباريات الغد: تورينو– جنوى 4 عصراً، نابولي– يوفنتوس 7 مساءً، سبيزيا- ميلان 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: روما– أودينيزي 1.30 ظهراً، كالياري– أتلانتا، سامبدوريا– فيورنتينا، 4 عصراً، كروتوني– ساسولو 7 مساءً، إنتر- لاتسيو 9.45 مساءً.

مباريات الاثنين: هيلاس– بارما 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني (الجولة 23)

مباريات اليوم: سيلتا فيغو– إلتشي 10 مساءً.

مباريات الغد: غرناطة- أتلتيكو مدريد 3 عصراً، إشبيلية– ويسكا 5.15 مساءً، إيبار- بلد الوليد 7.30 مساءً، برشلونة- ديبورتيفو ألافيس 10 مساءً.

مباريات الأحد: خيتافي- ريال سوسيداد 3 عصراً، ريال مدريد– فالنسيا 5.15 مساءً، ليفانتي– أوساسونا 7.30 مساءً، فياريال- ريال بيتيس 10 مساءً.

مباريات الاثنين: قادش- أتلتيك بلباو 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– التقى ليفربول وليستر 28 مرة في الدوري، حقّق الريدز الفوز 15 مرة وحقّق ليستر الفوز في 6 مرات وكان التعادل في 7 مباريات، سجل فيها ليفربول 44 هدفاً في شباك المنافس وتلقى 29 هدفاً.

– تقابل غوارديولا ومورينيو وجهاً لوجه في 23 مباراة سابقة خلال مشوارهما التدريبي بجميع البطولات ومع مختلف الأندية، ويتفوق غوارديولا على مورينيو في تحقيقه 11 انتصاراً على المدرب البرتغالي في المواجهات السابقة، فيما حقّق الأخير 6 انتصارات فقط على الإسباني، وانتهت 6 مباريات بينهما بالتعادل.

– أكبر نتيجة في تاريخ لقاءات نابولي ويوفنتوس خمسة أهداف نظيفة لنابولي عام 1978، وتواجه الفريقان في 172 مباراة بمختلف البطولات، فاز يوفنتوس في 82 مباراة وتعادل الفريقان في 49 مباراة، وفاز نابولي في 41 مباراة.

– لعب ريال مدريد أمام منافسه فالنسيا في مسابقة الدوري الإسباني 170 مرة، فاز الريال في 88 لقاء، وخسر في 45 مباراة، وتعادل الفريقان في 37 مباراة.