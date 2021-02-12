ربوت رباعي الأرجل بقدرات عالية

طوّرت شركة روسية متخصّصة بالأمن والتطوير التقني روبوتاً على شاكلة كلب بقدرات حركية واستشعارية عالية جداً، وتنفيذ حركات متعددة ومختلفة، إضافة إلى القدرة على الاستشعار بالبيئة المحيطة وتحديد المكان ودرجة الحرارة والعودة إلى القاعدة الأساسية لإعادة الشحن، فضلاً عن عدد من الميزات. وقامت الشركة الروسية بهذه الخطوة بسبب ارتفاع تكلفة استيراد الروبوتات رباعية الأرجل إلى روسيا، وانخفاض عدد الجهات الطالبة لهذه الروبوتات، الأمر الذي جعل الشركة تتخذ قراراً لبدء تصنيع هذه الروبوتات.

وتعمل الشركة على دمج خوارزميات الرؤية في قلب نظام التحكم بالروبوت المسؤول عن المحركات، الأمر الذي من شأنه أن يوفر حركة مثالية للروبوت. ويوفر هذا التطوير تحقيق استقلالية لعمليات الروبوت عند تكليفه للقيام بمهمة في قطاع العمل الصناعي، إضافة لمعالجة المعلومات حول الأشياء المحيطة بالروبوت.