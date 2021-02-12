لافروف يحذر الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم استعداد بلاده قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في حال فرضه عقوبات جديدة تشكل خطرا على قطاعات حساسة من اقتصاد البلاد.

وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا جاهزة لقطع العلاقات مع أوروبا على خلفية العقوبات المتوقعة قال لافروف في حوار إعلامي وفق ما نقلت وكالة تاس: “ننطلق من أننا مستعدون لذلك .. إذا رأينا مرة أخرى كما كان قد حصل مرارا أن عقوبات تفرض في مجالات محددة تشكل خطرا على اقتصادنا وخاصة قطاعاته الأكثر حساسية”.

وشدد لافروف على ضرورة أن تكون موسكو مستعدة لهذه الخطوة على الرغم من عدم رغبتها في الاعتزال عن حياة العالم.