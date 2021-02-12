متنزهات وثلوج برائحة القهوة!

يمكن لزائري متنزهات كراكوف المغطاة بالثلوج في جنوب بولندا، الاستمتاع بمشهد الثلوج الرائع، والتمتّع برائحة القهوة في المتنزهات، إذ قامت سلطات مدينة كراكوف بنثر بقايا البن المطحون المقدم في المقاهي المحلية بدلاً من الرمال أو الملح في المساحات الخضراء. وذكرت إدارة الحدائق في كراكوف أن استخدام القهوة يمثل اختيار صديق للبيئة وأرخص ثمناً، مشيرة إلى أن الفكرة أثارت حماسةً كبيرة بين السكان والكثير من المقاهي، ويشارك أكثر من 50 مقهى محلياً في المبادرة من خلال تقديم بقايا البن، فيما أبدت المدينة أملها في أن يساهم ذلك في تشجيع المزيد من السكان المحليين على شراء القهوة لمساعدة المقاهي خلال الأوقات العصيبة التي تمرّ بها بسبب جائحة فيروس كورونا. واستلهمت كراكوف هذه الفكرة من مبادرات مشابهة في مدينة لفيف الأوكرانية ومدن اسكندنافية، وقال مسؤولو الحدائق إنهم يستخدمون حالياً نحو 75 إلى 80 طناً من الرمال أسبوعياً خلال فترات تساقط الثلوج، ولقيت الفكرة استحساناً لدى السكان الذين كانوا يعاينون رش حراس الحدائق القهوة على الثلوج.