وزيرة الثقافة تجول في مدينة حلب القديمة

حلب- غالية خوجة

ماذا يعني أن تطل وزيرة الثقافة د.لبانة مشوح ووزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني والرفيق أحمد منصور أمين فرع الحزب بحلب وحسين الدياب محافظ حلب، وصخر علبي مدير الآثار بحلب، ومدير الثقافة، من مدينة حلب القديمة وهي تجدد ذاكرتها وحاضرها ومستقبلها بعد العشرية الظلامية؟

بين قلعة حلب والمسجد الأموي “الجامع الكبير”، والأزقة القديمة والجامع ـ المدرسة “الحلوية”، وأسواق المدينة القديمة، تجول الموكب الوزاري، الثقافي السياحي والرسمي، مطلعاً على المعالم الأثرية وإعادة بنائها واستعادتها لألقها وناسها المشتاقين لعودتها أجمل مما كانت.

وبهذه المناسبة، صرحت د. مشوح لـ”البعث”: هذه الزيارة ستبقى معي إلى آخر يوم في حياتي، أنا لم أزر حلب أثناء الحرب، كنت أعرفها قبل الحرب، عندما اجتاحتها العصابات الإرهابية وفجرتها وجعلتها أثراً بعد عين، توقعنا أن تدوم الأمور أكثر بكثير وأطول بكثير، قبل أن تنهض، لكنها نهضت بالفعل، بأبنائها وشرفائها المسلحين بعلمهم وإرادتهم وقناعاتهم ووطنيتهم، وبدعم القيادة السياسية التي، بلا شك، وافرت ووفرت كل ما يلزم لنهضة هذه المدينة، وإن شاء الله تعود أجمل مما كانت، وهي الآن تخطو نحو هذا النهوض الأجمل، بفضل كل هذي الأيادي العلمية الطيبة، والفكر النيّر الذي كان وراء هذا النهوض.

وأكد صخر علبي مدير الآثار والمتاحف بحلب على استمرارية العمل والتجديد رغم جميع الظروف، مما يعتبر حالة من التحدي والانتصار، وهو ما تعكسه عملية الترميم وإعادة الإعمار لكافة المباني الأثرية. وبينما يستمر العمال في إعادة بناء هذه المعالم الأثرية المحلية الإنسانية العالمية، نصغي للنباتات الخضراء وهي ترفع رؤوسها شامخة، بينما توغل جذورها في الذاكرة العتيقة الأبدية.