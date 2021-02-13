“إصدار” يحاور “د. عصام التكروري” في ثقافي كفر سوسة

يحاور برنامج “إصدار” الذي ترعاه مديرية ثقافة دمشق، ويعنى بالمنتج الثقافي الإبداعي (الأدبي والفني من إعداد وحوار الإعلامي ملهم الصالح د. عصام التكروري، ويعقب الحوار توقيع التكروري لأحدث إصداراته “أوطان بطعم السفرجل”، غداً الأحد، الساعة الرابعة مساءً، في ثقافي كفر سوسة.

تتناول الحوارية: الجديد والنوعي في نصوص “أوطان بطعم السفرجل”، إضافة لتجربة التكروري في الأدب والكتابة: أسبابها، مواضيعها، أساليبها، وخصوصيتها.

يناقش التكروري في نصوصه السفرجلية الـ 43: واقع الحال السوري خاصة، والإنساني عامة، فيزاوج بين لغة الصحافة والأدب، متنقلاً بأسلوبية سردية ساخرة متهكمة بين سفرجل الحب، والثورات، والعقل، والديمقراطية، والإيمان، والمثقفين، والأوطان، ليسجل موقفه مما يجري، مستعيناً بسيرته الشخصية تارةً، وأخرى بمشاهداته ورصيده الثقافي والمعرفي، ليجري العديد من المقاربات والمفارقات والمحاكمات، والتقنيات الأبرز التي تقوم عليها نصوص “أوطان بطعم السفرجل” الصادرة العام الفائت 2020 عن دار التكوين.

يذكر أنّ د. عصام التكروري: مواليد دمشق 1969، شاعر وكاتب وباحث وأستاذ أكاديمي، رئيس قسم القانون العام/كلية الحقوق جامعة دمشق، حاز إجازة الحقوق/جامعة دمشق، ودرجة الدكتوراه في القانون العام -اختصاص دسترة القانون الدولي- من جامعة السوربون/فرنسا، محامي أستاذ في فرع نقابة المحامين/دمشق، عضو مؤسس لدى العديد من مراكز الأبحاث واللجان، له دراسات وأبحاث سياسية وقانونية عدة، يكتب في دوريات ومواقع حقوقية وثقافية، ضيف وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية للتعليق على أهم الأحداث السياسية والقانونية والثقافية، إضافةً لـ “أوطان بطعم السفرجل”، أصدر مجموعتين شعريتين عن دار التكوين: “كلام يعنيني” 2015، و”شهوة تجرني إلى حتفي” 2018.