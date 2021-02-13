الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات متفرقة على المناطق الشمالية الغربية والساحلية ويكون الجو بارداً نسبياً ليلاً محذرة من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع يوم غد لتصبح اعلى من معدلاتها من 4 إلى 7 درجات مئوية ويستمر الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.