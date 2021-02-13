“الدبس” تعزو تدني نسبة التنفيذ إلى “النسيجية” وشركاتها

دمشق – محسن عبود

أرجع مدير عام الشركة العربية المتحدة للصناعة “الدبس” المهندس حسام الشلحة أسباب تدني نسبة التنفيذ للخطة الإنتاجية والتسويقية إلى الصعوبات التي تواجه العمل في الشركة وفي مقدمتها: رداءة نوعية الغزول الموردة من الشركات التابعة للمؤسسة النسيجية ما ينعكس سلباً على الجودة والإنتاج، ونقص اليد العاملة والبالغ 232 عاملاً وعاملة بنسبة 34% عن المخطط ما أدّى لفاقد كبير في الإنتاج والمبيعات، والنقص والضعف في الكوادر الفنية خاصةً في مجال الإلكترونيات الدقيقة والكهرباء، بينما وصل النقص في اليد العاملة خلال الشهر الأول من هذا العام إلى 337 عاملاً وعاملة بنسبة 42%من مخطط عدد العمال في الشركة، لافتاً إلى أن الشركة وضعت خطة إنتاجية تسويقية للنهوض بعمل الشركة وتتمثل بزيادة إنتاج الشركة من كافة الأصناف التي تنتجها والعمل على إيجاد أسواق جديدة داخلية وخارجية لتصريف كامل كمية الإنتاج. إضافة إلى وضع خطة لإنتاج أصناف جديدة من الأقمشة كأقمشة الجينز وغيرها. واضعين نصب أعيننا أن تصل قيمة المبيعات خلال خطة هذا العام 2021 إلى 15 مليار ليرة

أما الصعوبات المالية التي تعترض عمل الشركة فتمثلت بأن الظروف الراهنة أدت لتراجع في السيولة المالية للشركة وعدم تسديد بعض الجهات العامة لالتزاماتها المالية تجاه الشركة وتراجع المبيعات من القطاع الخاص بشكل ملحوظ. وكذلك التشابكات المالية مع جهات القطاع العام، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمحروقات بشكل كبير جداً خاصة خلال الفترة الأخيرة.

وعن الصعوبات التسويقية للشركة بين الشلحة أن في مقدمتها: ارتفاع أسعار الأقمشة بسبب ارتفاع سعر الغزول وكذلك ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأخرى، والمنافسة الكبيرة من القطاع الخاص حيث تتوافر في السوق المحلية أقمشة مستوردة أو مهربة بأسعار منخفضة، وقدم الآلات مما يعيق إنتاج أصناف حديثة ومتطورة تلبي أذواق المستهلكين، وانعدام التصدير بسبب عدم وجود وكلاء للبيع في الخارج بسبب الظروف الراهنة والحصار الاقتصادي الجائر والظالم المفروض، ما أثر سلباً على العملية الإنتاجية والتسويقية وتأمين مستلزماتها.

وعن المقتـــرحات التي وضعتها إدارة الشركة لتلافي هذه الصعوبـــــات أشار الشلحة إلى أنها تتمثل في المجال الإنتاجي والعمل والمساعدة في تأمين العمال لتلافي النقص الحاصل على خطوط الإنتاج، والمساعدة في استصدار ملاك للشركة وذلك لتسهيل عملية التعيين وتدارك النقص الكبير في كوادر الشركة، وإعادة التزام خدمة الدولة لخريجي المعهد المتوسط للصناعات النسيجية بهدف سد حاجة الشركة من العمالة الاختصاصية في طبيعة عمل الشركة، مع ضرورة تأمين كوادر خبيرة خاصةً من الكيميائيين والفنيين وفي مجال الإلكترونيات الدقيقة، ومعالجة وضع العمال المفرزين إلى شركتي غزل جبلة واللاذقية وعددهم / 12/ عاملاً بنقلهم إلى الجهات التي يعملون بها حيث مضى أكثر من / 10/ سنوات على فرزهم، واعتبار شاغر الإجازات الجامعية مضافاً أو محدثاً أثناء التعيين لتلافي مشكلة إيجاد بدل متسرب.

وأما في المجال المالي طالب الشلحة بضرورة حل التشابكات المالية ما بين الشركة والجهات العامة الأخرى. وفي المجال التسويقي طالب مدير الشركة بضرورة تأهيل وتدريب الكادر التسويقي بدورات مركزية ليكون قادراً على القيام بمهمة الترويج والتسويق داخلياً وخارجياً مع ضرورة دعم الصادرات النسيجية والمساعدة في تحقيق التصدير.