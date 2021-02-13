الساعات الذكية تتنبأ بالإصابة بـكورونا

يقول الخبراء إن التكنولوجيا القابلة للارتداء يمكن أن تلعب دورا حيويا في القضاء على الوباء وغيره من الأمراض المعدية. ووجد باحثو “ماونت سيناي” أن ساعات “آبل ووتش” يمكنها اكتشاف التغيرات الطفيفة في ضربات قلب الفرد، والتي يمكن أن تشير إلى إصابة الفرد بفيروس كورونا، حتى سبعة أيام قبل الشعور بالمرض أو اكتشاف العدوى من خلال الاختبار. وقال روب هيرتن، أستاذ الطب المساعد في كلية الطب في “ماونت سيناي” ومؤلف كتاب “واريور ووتش” “كان هدفنا هو استخدام الأدوات لتحديد العدوى في وقت الإصابة أو قبل أن يعرف الناس أنهم مرضى”. وحللت الدراسة، على وجه التحديد، التغيير في معدل ضربات القلب، وهو أيضا مقياس لمدى جودة عمل الجهاز المناعي للشخص. ووجدت الدراسة التي أشرف عليها هيرتن، أن الأفراد المصابين بكورونا عانوا من تقلبات معدل ضربات القلب، أي اختلاف طفيف في الوقت بين ضربات القلب، على عكس غير المصابين. ويمكن أن تكون البيانات التي تم جمعها بواسطة الساعات الذكية مفيدة في المساعدة في ترويض الفيروس، بالنظر إلى أن أكثر من نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا تنتشر من خلال الأشخاص الناقلين للمرض دون أن تظهر عليهم أي أعراض.