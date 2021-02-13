الموسيقى الكلاسيكية تتجلى في مارونية بحلب

حلب – البعث

اختتم وزيرا الثقافة والسياحة، د. لبانة مشوح، والمهندس محمد رامي مارتيني، جولتهما الميدانية في مدينة حلب بحضور الحفل السيمفوني الذي أقيم في كاتدرائية مار الياس المارونية بساحة فرحات، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة وأبرشية حلب المارونية، الذي قدمته أوركسترا أورفيوس بقيادة أندريه المعلولي، بمشاركة كورال ناريغاتسي.

تضمن الحفل عدة فقرات موسيقية كلاسيكية بدأت مع بيتهوفن، وتوالت مع موزارت، وباخ، وجورجس بيزيت، وستراوس، واختتمت بمعزوفة تشايكوفسكي. واتسم الحفل بالتحليق المتناغم بين أصوات الآلات الموسيقية الوترية والنفخية، كما اتسم بالتحليق إلى الأعماق مع الأصوات البشرية، مما جعل المكان يخرج إلى أزمنته الأكثر صفاء ومحبة وانتصاراً مشرقاً.

حضر الاحتفالية السيمفونية حسين دياب محافظ حلب، والرفيق أحمد منصور أمين فرع الحزب، وجابر الساجور مدير الثقافة إضافة للعديد من الشخصيات الرسمية والثقافية والفنية والعاشقة للموسيقا التي احتشدت في المكان جلوساً ووقوفاً.