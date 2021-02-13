الولايات المتحدة على خطى الإمبراطوريات المنهارة

عناية ناصر

من الناحية التاريخية، فإن الحضارات العظيمة تبدأ تدمير نفسها قبل أن تتعرض للهزيمة الخارجية. وغالباً ما تُزرع بذور الانحطاط في وقت تبدو فيه قوة عظمى في ذروة سيطرتها وتأثيرها. على الرغم من أنه قد يكون من الصعب قبوله، إلا أنه يبدو أن هذا هو مصير أمريكا بشكل متزايد اليوم، حيث بدأ مزيج سام من النخب غير الخاضعة للمساءلة، والثقافة الداخلية المتوترة والحرب الطبقية، والانقسامات العرقية الملتهبة في تمزيق الجمهورية إلى أجزاء متحاربة..

لقد أدى التعصب الحالي الذي تحول إلى عدم ثقة على جانبي الانقسام السياسي إلى دفن الاتجاه الأمريكي التقليدي للتسوية إلى حد كبير. كما أدى تحول شبكات الإعلام الأمريكية الكبرى إلى منافذ دعائية إلى تدمير الممارسات والعادات الديمقراطية الواحدة تلو الأخرى التي استغرق بناؤها أجيالاً. ومع ذلك، فإن السياسات المهيمنة المتطرفة التي هيمنت على الخطاب الأمريكي مؤخراً لها جذور بنيوية عميقة تعود إلى عقود.

لقد أرست السنوات الثلاثون الماضية الأساس لانهيار ما يسمى الإجماع الأمريكي، ومعه أسس الهيمنة الأمريكية العالمية. لقد سرعت السنوات الأربع الماضية العملية ربما إلى نقطة اللا عودة، حيث أدى التدهور الممنهج إلى نزع الشرعية عن المؤسسات وتفكيك الروابط المجتمعية في الولايات المتحدة نفسها. إن الولايات المتحدة معرضة لخطر فقدان موقعها المهيمن ليس بسبب هزيمة كبيرة في الحرب، ولكن لأنها كانت تحكمها لعقود نخب تنفذ أفكاراً سياسية لم يؤيدها غالبية الجمهور تماماً. علاوة على ذلك، فإن الأوليغارشية المتصاعدة والطبقة السياسية لم تقبل أبداً بالمساءلة عن القرارات التي اتخذتها، مثل نقل الصناعة الأمريكية إلى الخارج والحروب المفتوحة في المسارح الثانوية، ولم تدفع الكثير من الثمن فيما يتعلق بالسلطة.

لقد عُرقل النظام السياسي الأمريكي بسبب مصالح الشركات والسياسات الحزبية لدرجة أن هناك القليل من الآليات النظامية المعمول بها للسماح للرجال والنساء ذوي الخبرة بالترقية إلى مناصب قيادية. في هذه العملية، تضاءلت الطبقة الوسطى الأمريكية لدرجة أنها لم تعد مواطنة ذاتية التكوين.

تاريخياً، تستمر الهيمنة العالمية وتزدهر طالما أنها بيد قوى موحدة ومتماسكة. وبعد ثلاثة عقود من الانجراف المتزايد لحكم الأقلية في السياسة الأمريكية، مع مجموعة واحدة من القواعد للتميزيين وأخرى للمواطن العادي، أصبحت أمريكا عند نقطة انعطاف. ستحدد السنوات القليلة القادمة ما إذا كان يمكن للبلاد أن تتقدم مرة أخرى، أو ما إذا كانت ستتبع مصير الإمبراطوريات التي كانت ذات يوم عظيمة مثل بريطانيا وفرنسا. ولذلك يرتبط الانقسام الداخلي للولايات المتحدة ببيئة دولية سريعة التطور، مع احتمال حدوث صراعات حركية في المحيطين الهندي والهادئ والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، والتي قد تكون نتائجها مختلفة تماماً عما توقعه الليبراليون الأمريكيون بثقة خلال الفترة الماضية.

إن أمريكا التي لا تستطيع الحفاظ على مكانتها داخلياً ستفقد قدرتها على قيادة الآخرين في النظام الدولي، لأن القوة العسكرية وحدها، وحتى هذا الجانب من القوة الأمريكية كان موضع تساؤل بالنسبة إلى القوة العسكرية المتزايدة لكل من الصين وروسيا. وإذا انتهت هيمنة الولايات المتحدة العالمية في السنوات القادمة، فستكون أولاً وقبل كل شيء بسبب انقسام أمريكا نفسها.