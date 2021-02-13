تعزيز مقومات الصمود أبرز مطالب مؤتمرات الشعب الحزبية

تواصل الشعب الحزبية في فروع حزب البعث بالمحافظات عقد مؤتمراتها السنوية بحضور الرفاق أعضاء القيادة المركزية.. حيث تناقش التقارير المقدمة للمؤتمرات والأفكار والطروحات التي يتقدم بها أعضاءها لتطوير أداء الشعب الحزبية والارتقاء بها لما هو مأمول ولاسيما خلال الفترة القادمة.

شعبة المحاربين القدماء فرع دمشق

ففي (دمشق – بسام عمار) عقدت شعبة المحاربين القدماء في فرع دمشق للحزب مؤتمرها السنوي بحضور شعبان عزوز عضو القيادة المركزية رئيس مكتبي العمال والفلاحين المركزيين اليوم بمقر الفرع.

مداخلات الحضور اشارت الى ضرورة تعزيز مقومات الصمود الوطني وتحسين الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والجرحى وإقامة مشاريع تنموية يعود ريعها لصالحهم، ومعاملة الشهداء في القوات الرديفة معاملة شهداء الجيش، وتأمين مقرات للفرق ومستلزمات العمل، وتعزيز مفهوم القائد القدوة، والاستفادة من خبرات الرفاق الضباط بمختلف المجالات ومؤسسات الدولة والاهتمام بقضايا الشباب وتحسين الواقع المعيشي.

الرفيق عزوز نقل لأعضاء المؤتمر ومن خلالهم للرفاق الذين يمثلونهم تحيات ومحبة الرفيق الامين العام للحزب السيد الرئيس بشار الاسد وتمنياته الطيبة لهم والنجاح الدائم في عملهم، مشيرا الى ان للمؤتمر خصوصيته المستمدة من اسم شعبته وأعضائها والذين يمثلون جزءا من مؤسسة وطنية لها تاريخها العريق والحافل بالانجازات والانتصارات على مختلف مستوياتها، مؤسسة مشهود لها بالكفاءة والخبرة والنزاهة والكفاح والنضال والتضحية وكرم الأخلاق والانضباط والغيرية الوطنية التي قل نظيرها وبالعروبة والعقائدية التي حيرت العالم، مؤكدا أن الكلمات والتعابير تعجز عن وصف هذه المؤسسة وأفرادها على مختلف مستوياتهم والذين تربوا في مدرسة النضال للقائد المؤسس حافظ الأسد ومدرسة الحكمة والشجاعة للرفيق الامين العام للحزب، منوها إلى أن تضحيات الجيش العربي السوري هي موضع احترام وتقدير وافتخار القيادة وكل أبناء الشعب وكل حر وشريف في العالم.

وأضاف الرفيق عزوز: ان المؤتمر نقلة نوعية لجهة الانضباط والمداخلات المقدمة والتي اتسمت بالموضوعية والمنطقية ولامست واقع العمل ونحن نحتاج إلى هذا النوع من المداخلات والتي تبعث الأمل بمستقبل واعد للحزب، منوها بضرورة طرح كل القضايا والموضوعات بحرية وشفافية مطلقتين والإشارة إلى مواقع القوة لتعزيزها والضعف لتجاوزها وتقديم الرؤى التطويرية، وهذا ما تؤكد عليه القيادة دائما في كل اللقاءات والمؤتمرات، مشيراً إلى انه لم ولن يتم محاسبة أي رفيق قدم طرحا طالما أن الهدف المصلحة العامة وتطوير الواقع الحزبي وممارسة النقد البناء.

ونوه الرفيق عزوز إلى ضرورة أن تعي القيادات البعثية خطورة المرحلة الحالية بسبب الحرب الظالمة التي نواجهها وكان الحزب مستهدفا فيها بأهدافه ومبادئه ومشروعه الوطني والعروبي الى جانب استهداف كيان الدولة ومؤسساتها وان تكون على قدر المسؤولية المناطة بهم والقيام بعملية التوعية لرفاقهم وللمجتمع وتعزيز لغة الحوار بمختلف أشكاله وان تكون لغة الخطاب مفهومة وبسيطة والمطالب المقدمة لها خصوصيتها وقابلة للتنفيذ، مشددا على ضرورة تشخيص الواقع بشكل دقيق وعدم تجميله، والاهتمام بالجانب الميداني والاجتماعي للحزب والتدقيق في المصطلحات المستخدمة وعدم الانجرار وراء ما يكتب على صفحات التواصل الاجتماعي، لاسيما وان هناك خطة عدوانية للنيل من هيبة الدولة والتقليل من الأعمال التي تقوم بها الحكومة وتحجيم الانتصارات التي تحققت، مشددا على ضرورة توضيح هذا الأمر، لاسيما وان أعداء الوطن لن يستسلموا بسهولة للنصر الذي تحقق، وأكد أن الأولوية اليوم لتعزيز مقومات الصمود الوطني رغم أن تحسين الواقع المعيشي يلقى كل الاهتمام من قبل القيادة وهناك ظروف اقتصادية صعبة فرضتها الحرب واستهداف مقومات الاقتصاد الوطني والحصار الاقتصادي اليوم هو الشكل الجديد للحرب علينا ورغم ذلك الدولة لم ولن تتخلى عن دورها الاجتماعي، مشددا على أن كل الأراضي التي دخلها الإرهاب وبعض الدول الاستعمارية ستعود للوطن، وان موضوع السيادة الوطنية خط احمر لا مساومة ولانقاش بخصوصه.

وأوضح الرفيق حسام السمان أمين الفرع أن موضوع الشهداء والجرحى يلقى كل الاهتمام من قبل قيادة الفرع من خلال الهيئة الخاصة بذلك وهناك قاعدة بيانات للشهداء المسجلين لديها وهي تقدم كل المساعدات التي تطلب منها وخلال الفترة الماضية تم القيام بالعديد من النشاطات الخاصة بذلك وهناك سعي دائم لتقديم المزيد من الخدمات والنشاطات.