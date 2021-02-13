” زيوت حماة” تعدل أسعار منتجاتها للخاص والعام والمباشر

حماة – منير الأحمد

أعلنت شركة زيوت حماة عن لائحة أسعار جديدة لبيع زيت بذور القطن المكرر والمعبأ لجهات القطاعين العام والخاص والبيع المباشر ضمن خطتها الهادفة للتدخل الإيجابي وإيجاد حالة من الاستقرار في الأسواق لما فيه مصلحة المواطنين.

وذكر مدير عام الشركة المهندس عبد المجيد قلفة في تصريح لـ “البعث” أنه بناء على اجتماع اللجنة الإدارية تقرر بيع جهات القطاع العام من مؤسستي السورية للتجارة والاجتماعية العسكرية لعبوة سعة 4 لتر بسعر 12925 ليرة وعبوة سعة 2 لتر بـ 7125 ليرة، فيما كان البيع المباشر لعبوة سعة 4 لتر بـ 14000 ألف ليرة و2 لتر بسعر 7700 ليرة، مبيناً أنه وضمن الخطة الاستثمارية للشركة في استبدال وتجديد آلاتها تم مؤخراً نقل خط حلاقات بذور قطن من معمل عين التل في ريف حلب إلى شركة زيوت حماة وهو بطاقة إنتاجية وقدرة تصنيع 100 طن من بذور القطن يومياً.

وبين قلفة أن الشركة استأنفت العملية الإنتاجية مطلع الشهر الجاري بعد توقف لعدة أشهر بعد تأمين 2500 طن من بذار القطن المادة الأولية والأساسية لإنتاج الزيت، وذلك بعد استجرار المادة من محالج المحافظة، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير من المواطنين على شراء منتجات الشركة ازداد بشكل ملحوظ في العامين الماضيين، وذلك بسبب جودة زيت القطن لدينا وانخفاض ثمنه بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة من مثيلاتها في السوق المحلية.

يشار إلى أن الشركة حققت خلال العام الماضي مبيعات بقيمة مليار و832 مليون ليرة شملت 641 طناً من زيت بذور القطن و5559 طناً من الكسبة، و15طناً من الصابون علماً أن مبيعاتها في العام 2019 كانت نحو 812 مليوناً و746 ألف ليرة فقط وشملت 331 طناً من الزيت و2980 طناً من الكسبة و26 طناً من الصابون.