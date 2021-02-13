فرشة ذكية تعمل بـ”الحساسات” لنوم مريح

كشفت شركة ألمانية متخصصة بمجال النوم، عن إنتاج فرشة ذكية تعمل بحساسات، تغطي نطاق 360 درجة حولها، وتقوم بتعلم نمط نوم المستخدم، لتعمل بشكل يتناغم معه بعد ذلك. وأشارت شركة “إيما” الألمانية بحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل”، إلى أن الفرشة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتوفير نوم مريح، منوهة إلى أنها أطلقت على الفرشة اسم “إيما موشن”. وذكرت الشركة أن الابتكار الجديد يتمتع بقدرة على التكيف مع أي مستخدم، مهما كانت حركته وتقلباته في السرير، ولفتت إلى أن الفرشة تتمتع بخيارات التعديل الأوتوماتيكي لصلابتها، إلى جانب تتبع أنماط النوم، والعمل على تدعيم العمود الفقري بشكل صحي، وتنظيم درجة الحرارة، والحفاظ على بقائها على نحو ملائم للنوم، منوهة إلى أن الفرشة تتكون من طبقة رغوية مدعومة من الناحية السفلى بعدد كبير من الحساسات.