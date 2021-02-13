في ذكرى الإضراب البطولي.. مهرجان خطابي في عين التين بالقنيطرة غداً

القنيطرة – محمد غالب حسين:

في الرابع عشر من شباط من العام 1982، هب أهلنا في الجولان السوري المحتل بوجه الاحتلال الإسرايئلي، معلنين إضراباً مفتوحا في مختلف القرى والبلدات رفضاً لقرار سلطات العدو الاسرائيلي ضم الجولان ومحاولتها فرض “الهوية الإسرائيلية” على سكانه، وشمل الإضراب المفتوح الذي سمي (بالإضراب الكبير) كل مرافق الحياة في الجولان السوري المحتل، حيث قامت قوات العدو الإسرائيلي على اثره بفرض حصار عسكري شامل على قرى الجولان. واستمر الاضراب أكثر من خمسة أشهر، ما اضطر سلطات الاحتلال، بفضل صمود الأهالي وتجذّرهم في أرضهم، إلى التراجع عن قرارها حول فرض (الجنسية الإسرائيلية) على المواطنين السوريين في الجولان.

وبهذه المناسبة تنظم محافظة القنيطرة مهرجاناً خطابياً يوم غد الأحد في عين التينة، في الساعة الحادية عشرة صباحاً، تلقى خلاله عدة كلمات من الأهل في الجولان ومحافظة القنيطرة.