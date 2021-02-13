لقاء مواطنين على هامش حملة تشجير بريف حماة

حماة – حسان المحمد

التقى محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي أهالي بلدة معان بريف المدينة الشمالي وذلك على هامش حملة تشجير شارك فيها، واستمع منهم للمشكلات التي تواجههم واحتياجاتهم للوقوف عليها والعمل على تأمينها ضمن الإمكانات المتاحة. وقدم رئيس بلدية معان شرحاً عن الاحتياجات الأساسية وخصوصا المياه نظرا لما تعانيه البلدة من نقص نتيجة تعطل شبكة المياه جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية.

وأكد المحافظ على تقديم كل ما يلزم لإعادة تأهيل البنى التحتية التي دمرت بفعل الإرهاب والعمل على عودة الأهالي إلى مناطقهم بعد ما حررها الجيش العربي السوري من المجموعات الإرهابية المسلحة، مشيراً إلى أن حملة التشجير جاءت لإعادة زراعة الأشجار في بلدة معان التي كانت خط مواجهة أمام الإرهاربيين والعمل على إعادة البساط الأخضر للبلدة وتشجيع باقي الأهالي للعودة للمناطق التي تم تحريرها، مبيناً أن هذه الجولة جاءت استكمالاً للجولة الخدمية السابقة لتفقد المعالجات الخدمية التي تمت خلال الفترة السابقة واستكمالها تزامنا مع عودة دفعة جديدة من الاهالي.

وأوضحت عضو قيادة فرع الحزب بحماة رئيس مكتب الشباب الرفيقة رضية سقر أن مشاركة الرفاق الشبيبيين بهذه الحملة تؤكد حالة الوعي والانتماء الموجودة لديهم وتُبيّن تمسكهم بجذور وتراب أرضهم ووقوفهم صفاً واحداً مع الجيش العربي السوري الذي طهّر أرضهم من الإرهابيين.

ولفت رئيس الجمعية الفلاحية إبراهيم الإبراهيم إلى أهمية إعادة تشجير كل ما تم تخريبه خلال الحرب وخصوصا أن البلدة تمتاز بزراعة الفستق الحلبي الذي يعد مصدر الرزق الوحيد للأهالي.