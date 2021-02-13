4.7 تريليونات دولار خسائر مصرفية متوقعة بسبب كورونا

توقعت شركة ماكينزي العالمية للاستشارات أن تتكبد البنوك في جميع أنحاء العالم خسائر إيرادات متراكمة تصل إلى 4.7 تريليونات دولار بين 2020 و2024، وذلك بضغط من استمرار تفشي جائحة فيروس «كورونا»، الذي يشكل أكبر اختبار إجهاد للمقرضين على الإطلاق.

وقالت الشركة في تقرير إن البنوك العالمية ستواجه تحديات عميقة لعملياتها وقد تستمر إلى ما بعد 2024، وسط تعاف اقتصادي عالمي ضئيل. وأشارت إلى أنه وفقاً لسيناريو وضعته مؤخراً، فإن البنوك العالمية قد تخسر نحو 4.7 تريليونات دولار من الإيرادات في 4 سنوات أو ما يعادل أكثر من نصف عام من عائدات القطاع المصرفي العالمي. وأوضحت أن العائد على حقوق الملكية للبنوك العالمية سيستمر في الانخفاض من 4.9 % في 2020 إلى 1.5 % فقط في 2021، متوقعة أن تشهد بنوك الشرق الأوسط وأفريقيا انخفاض العائد على حقوق المساهمين إلى 3.7 % في 2021. وأضافت «ماكينزي»: «الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا تقدم أكبر اختبار للبنوك التي لا تزال تتحمله حتى الآن مع إظهار بعض المرونة في أعمالها، ونتوقع أن التحديات التي ستواجه المصارف العالمية في الأشهر والسنوات المقبلة ستتطور على مرحلتين: – عبر خسائر ائتمانية شديدة وقد تستمر على الأرجح حتى أواخر 2021- من خلال استمرار جميع البنوك تقريباً في العمل وتجاوز الأزمة».