إغناء المواقع الأثرية بأنشطة تعكس العمق الحضاري لسورية

اللاذقية- مروان حويجة

أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوّح خلال زيارتها مع محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم إلى موقع المعلم الأثري التاريخي “قوس النصر” في حي الصليبة بمدينة اللاذقية على ضرورة استثمار الموقع بفعاليات وأنشطة ثقافية، عبر إقامة مدرجات حوله وتزيين أحد جوانبه بلوحات تعكس القيمة التاريخية والأثرية والحضارية للموقع وتبرز عظمة تاريخ سورية والحضارات المتعاقبة عليها.

واستمعت وزيرة الثقافة من رئيس دائرة الآثار والمتاحف المهندس إبراهيم خيربك عن رؤية الدائرة لتأهيل الموقع العام وتحسينه بالتعاون مع المحافظة، وشملت الزيارة عدداً من المشاريع المتعلقة بالمواقع الأثرية والأنشطة الثقافية في المتحف الوطني وموقع مدينة أوغاريت التاريخية الأثرية.

كما تفقدت مبنى المسرح القومي للاطلاع على آلية ترميم المسرح، واستمعت من مدير المسارح والموسيقا في الوزارة عماد جلول ومدير المسرح القومي ونقيب الفنانين باللاذقية حسين عباس عن الإجراءات المطلوبة لتأهيل خشبة المسرح والمقاعد وعزل المبنى بما يضمن حسن استثماره لاستضافة الأعمال المسرحية.

وزارت وزيرة الثقافة المكتبة العمومية للأطفال واطلعت على أقسام المكتبة والأنشطة الثقافية والترفيهية التي تقيمها للأطفال وفق الفئات العمرية المختلفة، وأثنت على الجهود التي يبذلها كادر جمعية المكتبة العمومية للأطفال من مشرفين ومتطوعين والاستثمار البنّاء في تنمية مواهب الأطفال وقدراتهم التعليمية والمجتمعية، وتجوّلت وزيرة الثقافة في أروقة المتحف الوطني واطلعت على سير العمل في توثيق الآثار رقمياً ضمن الاستراتيجية التي أعلنت عنها الوزارة.

كما اطلعت الوزيرة خلال الجولة على أقسام المتحف والآثار والحقب الزمنية التي تعود إليها في شرح قدّمه رئيس دائرة الآثار باللاذقية المهندس إبراهيم خيربك.

وفي معهد محمد العجان للموسيقا استمعت إلى عزف منفرد لعدد من طلاب المعهد وأوركسترا الغيتارات والعود، ونشاط التذوق الموسيقي لكبار العازفين العالميين، وكان للوزيرة مشوّح زيارة اطلاعية موسعة إلى موقع رأس شمرا الأثري “أوغاريت”.