إيران تحذّر “إسرائيل” من رد حاسم: وجودنا في سورية استشاري

حذّر كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي من أن “إسرائيل ستواجه رداً حاسماً يندمها في حال تجاوزت الخطوط الحمراء”، مؤكداً أن الوجود الاستشاري الإيراني في سورية جاء بطلب من الحكومة السورية الشرعية، التي طلبت المساعدة لإعادة الأمن والاستقرار الى أراضيها، وسيستمر حتى رغبة الحكومة والشعب السوري.

وتعليقاً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على سورية، قال أصغر حاجي، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، إن “طبيعة الكيان الصهيوني منذ نشأته طبيعية عدائية في المنطقة، وهذا كان سلوكهم ضد الشعب الفلسطيني وضد الدول المجاورة”، مضيفاً: “في الوقت الذي تحارب فيه الحكومة السورية الإرهابيين، تساعد “إسرائيل” الإرهابيين”، وأردف: وأضاف: “هدف وجودنا في سورية هو مكافحة داعش والكيانات الإرهابية، لكن إذا أراد الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء سيواجه برد حاسم يندمه على تصرفاته هذه”.

وحول الوجود الاستشاري لإيران في سورية، قال الدبلوماسي البارز: “إيران لم تتسلم أي رسالة لخروج قواتها من سورية، نحن متواجدون بطلب من الحكومة السورية، ووجودنا استشاري عسكري، سوف يستمر طوال الفترة التي يرغب فيها الشعب والحكومة السورية”، وتابع: “الذين عليهم مغادرة سورية هم من جاؤوا بصورة غير شرعية واحتلوا أراضيها، هؤلاء هم من عليهم ترك الأراضي السورية”، في إشارة إلى قوات الاحتلال الأمريكي والتركي، مؤكداً أن “المناطق السورية لابد أن تكون تحت السيادة السورية والحكومة السورية التي تتبنى استتباب الأمن فيها”.