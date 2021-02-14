النقل الداخلي بحلب يوسّع دائرة خدماته

حلب- معن الغادري

قررت الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب تسيير ثلاث رحلات يومية على محور (رسم العبود- كويرس) بريف المحافظة الشرقي، وبيّن مدير شركة النقل الداخلي المهندس حسين السليمان أن مسار هذا المحور ينطلق من ساحة الجامعة وفق مواعيد صباحية ومسائية ذهاباً وإياباً، ومن شأنه أن يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والموظفين، ويسهل حركة تنقلهم، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على وضع الخطط والدراسات المطلوبة لتوسيع دائرة خدماتها، وربط المدينة بالريف من خلال تسريع عملية صيانة وتأهيل الباصات ووضعها في الخدمة والاستثمار في أقرب وقت، موضحاً أن العمل جار بوتيرة عالية في مشروع إعادة تأهيل وترميم رحبة عين التل الرئيسية التي يتوقع أن تنتهي الأعمال فيها مع انتصاف العام الحالي، مبيّناً أن الحاجة أكثر من ماسة لتدعيم أسطول الشركة بباصات جديدة تغطي احتياجات المدينة والريف.

وكانت الشركة قد خصصت باصين على محور ساحة الجامعة الراموسة، مروراً بحي الأعظمية، بمعدل رحلة كل نصف ساعة، وذلك استجابة لمطالب وشكاوى المواطنين الذين طالبوا مراراً بتخديم هذا المحور تحديداً، خاصة أنه يصل بوابة حلب الجنوبية بالمدينة.

يذكر أن حلب، كما باقي المحافظات الكبيرة، تشهد اختناقات مرورية يومية خلال ساعات الذروة صباحاً وعصراً، ومرد ذلك ضيق الشوارع، والإشغالات اليومية من قبل الورشات الخدمية، بالإضافة إلى عدم توفر الباصات والسرافيس الكافية لتخديم محاور المدينة، إلى جانب قلة مادة المحروقات التي أثرت سلباً على عمل وسائط النقل عموماً، ما وسّع حالة الجشع لدى أصحاب السرافيس وسيارات الأجرة الذين يتعاملون مع المواطنين بمزاجية عالية، ويتقاضون أجوراً مضاعفة ومخالفة للتسعيرة المعتمدة؟!.