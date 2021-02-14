الهلال: المؤتمرات الحزبية محطة مهمة لتقييم المرحلة السابقة ووضع النقاط الأساسية للمرحلة اللاحقة

حمص- عادل الأحمد:

عقدت شعب تلكلخ لحزب البعث العربي الاشتراكي مؤتمرها السنوي بحضور الرفيق الأمين العام المساعد للحزب المهندس هلال الهلال والرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية للحزب، حيث اتسم المؤتمر بالمداخلات الجريئة والبناءة على كافة الصعد الحزبية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأشار الرفاق أعضاء المؤتمر في مداخلاتهم إلى توسيع وتفعيل دور الجهاز الحزبي في ملامسة ومتابعة قضايا المواطن واحتياجاته انطلاقاً من الدور الحيوي للمؤسسة الحزبية في مختلف المواقع والقطاعات وضرورة التحرك الفاعل والمؤثر لضبط حركة الأسعار وإغناء الاجتماع الحزبي ليكون محطة تنظيمية فكرية حوارية غنية جاذبة للرفاق والرفيقات والاهتمام بشكل أكبر بالرفاق الأنصار وتنمية المبادرات التطوعية وتوسيع مبدأ النقد والنقد الذاتي في الحياة الحزبية.

الرفيق المهندس هلال الهلال نقل تحيات ومحبة الرفيق الدكتور بشار الأسد الأمين العام للحزب لكافة أهالي محافظة حمص منوهاً إلى أن القائد كان في مقدمة شعبه وسار بخطاً ثابتة نحو تحقيق النصر والتصدي للإرهاب العالمي.

وأكد الرفيق الهلال أن المؤتمرات الحزبية محطة مهمة لتقييم المرحلة السابقة ووضع النقاط الأساسية للمرحلة اللاحقة، والمساهمة في تطوير الحزب وتفعيل الحياة الديمقراطية المتمثلة بمبدأ النقد والنقد الذاتي.

وأشار الهلال إلى ضرورة تفعيل الحوار في الاجتماعات الحزبية وأن تلامس هذه الاجتماعات هموم الجماهير، فالبعث يستمد شرعيته من خلال جمهوره والتفافهم حوله.

وفيما يخص الاستئناس الحزبي نوه الرفيق الهلال إلى أن قيادة البعث كانت حريصة على إتاحة المجال للرفاق البعثيين في اختيار ممثليهم واختيار الشخصية الأكفأ، وخصوصاً أن الرفيق البعثي الحقيقي لا يتأثر بالأمراض المجتمعية، ولا يباع أو يشترى ولا أحد يستطيع أن يملي عليه، وقد حرصت القيادة على تطبيق الشفافية و الديمقراطية الكاملة في الاستئناس.

الرفيق بسام بارسيك محافظ حمص والرفاق مديرو الدوائر الخدمية قدموا شرحاً للواقع الخدمي وأجابوا على المداخلات المتعلقة بمجالات عملهم.

حضر الرفيق عمر حورية أمين فرع حمص والرفيق جورج الريس عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي وعدد من أعضاء قيادة الفرع وعدد من أعضاء مجلس الشعب.