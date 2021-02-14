خامات واعدة وتنظيم مميز في بطولة الجمهورية للمصارعة

اللاذقية- خالد جطل

بمشاركة نحو 200 مصارع من 12 محافظة، إضافة إلى هيئتي الجيش والشرطة، اختتمت مساء أمس السبت في صالة الأسد الرياضية باللاذقية بطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية والحرة لفئة الشباب التي أقيمت على مدار يومين متتاليين، وبعد منافسات قوية تصدر فريق الجيش الترتيب العام في الاختصاصين.

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام محمد الحايك أكد لـ “البعث” أن المصارعة تتقدم بخطا واثقة نحو استعادة الأمجاد كون بطولات الفئات العمرية تصب في تشكيل منتخبات وطنية قادرة على مقارعة المنتخبات العربية والآسيوية والدولية.

أما رئيس اتحاد اللعبة محمد نور الدين العلي فأبدى تفاؤله بعودة قوية للعبة بعد المستوى الفني الجيد للمشاركين، مشيراً إلى أن المنافسات كانت قوية بالمصارعتين الحرة والرومانية، وبدت واضحة جدية التحضير من المحافظات كافة، وعودة للعبة ببعض المحافظات التي كانت غائبة قبل فترة عن البطولات، مشدداً على أن الاتحاد لن يبخل بدعم أية محافظة، مع الدعم الكامل الذي يتم تلقيه من المكتب التنفيذي الذي أكد حرصه ومتابعته لألعاب القوة بمختلف أنواعها كونها الألعاب التي سنحصد من خلالها الميداليات في أية بطولة خارجية.

من جهته محمد الفاعوري، أمين سر اتحاد اللعبة، بيّن أن البطولة تأتي ضمن خطة اتحاد اللعبة للتحضير للاستحقاقات القادمة، إضافة لتكريم القدماء من كوادر اللعبة ممن قدموا خدمات لها، وساهموا بتطويرها عبر عشرات السنوات، وهذا جزء يسير نظير ما قدموه.

على صعيد النتائج، في (المصارعة الرومانية)، توّج ببطولة الأوزان: أمجد سلقيني بوزن 55 كغ، ومحمد أسد الدين الأسطة بوزن 60 كغ، وأحمد نكدلي بوزن 63 كغ، ومحمد دياب فواز بوزن 67 كغ، ومحمد فاخوري بوزن 72 كغ، وغياث حلبلب بوزن 77 كغ، ومحمد العبيد بوزن 82 كغ، ومعتصم حشيش بوزن 87 كغ، وأحمد العجيل بوزن 97 كغ، وعلي نشيواتي بوزن فوق 130 كغ.

وفي المصارعة الحرة: محمد مصطفى بوزن 57 كغ، ومحمود سرغايا بوزن 61 كغ، وإبراهيم الطباع من دمشق بوزن 65 كغ، وأحمد ديركي بوزن 70 كغ، وأحمد خاناتي بوزن 74 كغ، وأنس الخالدي بوزن 79 كغ، وأيهم العقلة بوزن 86 كغ، وهراك تونيان بوزن 92 كغ، وموفق سوار بوزن 96 كغ، وعمر صارم بوزن 125 كغ.