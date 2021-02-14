علي حمود ينجز عمله “الإنسانية تنقذ العالم”

البعث- نزار جمول

يستمرُ الفنان العالمي علي حمود “زين الشام” بنحت أعمال تنبثق من الواقع المعاش، فعمله الجديد “الإنسانية تنقذ العالم” بارتفاع ٥٦سم المصنوع من الحجر والصلصال، يعتبره الفنان حمود عملاً جديداً يضاف إلى أعماله الكثيرة، وهو مشاركة فنية هادفة، تمّ إنجازه في اليوم العالمي لمخلفات الحرب بمعرض سيقام في ريف حماة الشمالي في شهر نيسان القادم.

وبيّن حمود أن هذا العمل يهدف لنشر التوعية بين المواطنين وخاصة الأطفال لعدم الاقتراب من الأجسام المعدنية الغريبة والألغام المجدبة التي أودت سابقاً بحياة الكثير من المواطنين، إضافة لعدم لمسها والعمل على الإبلاغ عن أي جسم غريب من خلال أرقام الهلال الأحمر الذي يتميّز بأعماله الإنسانية وحماية الإنسان من ويلات الحروب والدمار والإرهاب الذي لحق بسورية وطال الحجر والبشر. وأشار الفنان حمود إلى أن العمل يحمل في طياته رموزاً فنية تشير للعدالة والسلام والفن الذي تغنّت به حضارات بابل وأوغاريت قبل آلاف السنين.

يُذكر أن الفنان علي حمود مازال يقدم أعماله عملاً تلو الآخر عبر صالون سلمية الثقافي المتنوع بفعالياته الثقافية والأدبية والفنية.