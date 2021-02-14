في ذكرى الإضراب البطولي الكبير الجولان عربي سوري مهرجان خطابي في عين التينة

القنيطرة – محمد غالب حسين

جدّد أبناء الجولان السوري المحتل الانتماء الأصيل الراسخ للوطن الأم سورية ؛ و التمسّك و الاعتزاز بالهوية العربية السورية ؛ و الولاء لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد .

و قد احتشد الأهل الأباة من قرى مسعدة و الغجر و بقعاثا و عين قنية و شخصيات فلسطينية اليوم بقرية مجدل شمس السورية المحتلة احتفالاً بالذكرى التاسعة و الثلاثين للإضراب البطولي الكبير رافعين أعلام الوطن و صور السيد الرئيس بشار الأسد ؛ مؤكدين رفضهم للاحتلال اللاسرائيلي ؛ و ما صدر عنه من قرارات احتلالية زائلة و إجراءات عدوانية باطلة ؛ معلنين ثقتهم المطلقة بزوال الاحتلال ؛ و تحرير كامل تراب الجولان الحبيب ؛ و عودة الجولان عربياً سورياً لوطنه و أهله و شعبه .

و تحدّث خلال المهرجان الشيخ حسن شمس من قرية بقعاثا باسم أبناء الجولان المحتل موجهاً تحية البطولة و الولاء و الوفاء لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد و للجيش العربي السوري و الشعب السوري و للشهداء الأبطال و الجرحى و لأبناء محافظة القنيطرة المحتفلين بهذا اليوم الوطني بموقع عين التينة .

و قال شمس : إن الرابع عشر من شهر شباط يوم أغر خالد بذاكرتنا الوطنية الجولانية ؛ لأنه سِفْر مجيد من البطولة و المجد و التضحيات و الكفاح الوطني ؛ مستذكراً يوم الرابع عشر من شباط عام ١٩٨٢ م حين أعلن الأهل الأباة المناضلون في الجولان السوري المحتل بقرى مجدل شمس و مسعدة و الغجر و عين قنية و بقعاثا الإضراب البطولي المفتوح الذي استمرّ ستة شهور بالجولان السوري المحتل رفضاً لما يُسمّى بقرار ضمّ الجولان السوري المحتل للكيان الصهيوني الصادر عن الكنيست الصهيوني في ١٤ / ١٢ / ١٩٨١ م .

و بفضل مقاومتهم و صمودهم استطاعوا إسقاط هذا القرار المشؤوم الذي كان يهدف لضمّ الجولان السوري المحتل للكيان الصهيوني و فرض القوانين الاسرائيلية على سكانه المواطنين العرب السوريين ؛ و إلزامهم بالجنسية الصهيونية و الهوية الاسرائيلية . لكن أبناء الجولان السوري المحتل رفضوا القرار العدواني الاحتلالي الصهيوني ؛ و أعلنوا الانتماء الأصيل للوطن الأم سورية ؛ و التّمسك بهويتهم العربية السورية رمز كرامتهم و شرفهم و وطنيتهم ؛ و تصدوا ببسالة لجيش الاحتلال الاسرائيلي الذي حول بقوة السلاح فرض الهويات الصهيونية التي جمعها المناضلون ؛ و أحرقوها متحدّين بطش الاحتلال و حشوده و جبروته .

و أشار شمس لتصدي الجولانيين أيضاَ بشجاعة و حزم و فداء و قوة للمشروع الصهيوني الذي يحاول الاستيلاء على أراضي الجولانيين الزراعية من خلال إقامة مراوح عملاقة كبرى بتلك الأراضي ؛ متذرعاً بتوليد الطاقة الكهربائية بينما حقيقة الأمر تكمن بمحاربة الجولانيين من خلال مصدر رزقهم عبر حرمانهم من أراضيهم الزراعية التي سيقضمها المشروع العدواني الجائر .

و من موقع عين التينة المقابل لبلدة مجدل شمس المحتلة حَيّا محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل الأهل الأباة المناضلين في مجدل شمس و مسعدة و عين قنية و الغجر و بقعاثا الذين أضافوا صفحات ناصعة لتاريخ وطنهم بنضالهم المشرف ضد الاحتلال الاسرائيلي ؛ و تقديمهم الشهداء و الشهيدات و الأسرى من أجل تحرير الجولان ؛ و رفضهم كل ما صدر عن الاحتلال الاسرائيلي من قرارات تعسفية عدوانية و إجراءات احتلالية ظالمة ؛ مضيفاً أن قضية الجولان العربي السوري المحتل تأتي في أولويات سياسة الجمهورية العربية السورية ؛ و اهتمامات قائد الوطن السيد الرئبس بشار الأسد .

و ذكر خليل أن كل ما أصدره العدو الاسرائيلي من قرارات و إجراءات هي مخالفة للقانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة و مبادئ حقوق الإنسان ؛ مُستذكراً قرار مجلس الأمن الدولي رقم /٤٩٧ / الذي صدر بناء على اقتراح تقدّمت به سورية و المجموعة العربية في ١٧ / ١٢ / ١٩٨١ م و الذي يعتبر القرار الاسرائيلي بضم الجولان لاغياً و باطلاً ؛ و لا قيمة قانونية له . كما دعا القرار اسرائيل أبضاً لإلغاء قرار ضم الجولان ؛ لأنه يتعارض مع القوانين الدولية خاصة اتفاقيتي جنيف المتعلقتين بالأراضي المحتلة و السكان الرازحين تحت الاحتلال؛ و عندما لم يرتدع العدو الاسرائيلي ؛ و لم يُذعن لقرار مجلس الأمن بإلغاء قراره العدواني ؛ كان القول الفصل و الرد الحازم الجازم من أبناء الجولان السوري المحتل الذين نفّذوا الإضراب البطولي العام الكبير الذي استمرّ ستة شهور ؛ و أصدروا خلاله الوثيقة الوطنية التي أعلنوا فيها الانتماء الأصيل للوطن الأم سورية ؛ و التّمسك بالهوية العربية السورية ؛ و رفض جميع الإجراءات العدوانية و القرارات الاحتلالية الصادرة عن الاحتلال الاسرائيلي ؛ مؤكدين ثقتهم المطلقة بزوال الاحتلال و تحرير كل ذرة من تراب الجولان .

و خاطب محافظ القنيطرة أبناء الجولان قائلاً : أيها المناضلون ؛ إن وطنكم و جيشكم و شعبكم بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد قد انتصروا على الإرهاب و قوى الشر و العدوان ؛ و يتابع بواسل جيشنا تطهير كل أراضي الوطن من معتد محتل أثيم ؛ و هذه الأسلاك الشائكة ستزول حتماً ؛ و يرفع السيد الرئيس بشار الأسد علم الوطن فوق كل ذرة من تراب الجولان .

حضر المهرجان أمين فرع القنيطرة للحزب الرفيق الدكتور خالد أباظة و أعضاء قيادة فرع القنيطرة للحزب و فعاليات حزبية و إدارية و جبهوية و شعبية و حشد كبير من أبناء محافظة القنيطرة .