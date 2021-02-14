مزامير للأناشيد والحب

سلوى عبّاس

وعت الحياة في كنف أسرة أغدقت عليها الكثير من حبها وحنانها، فكان زادها ومخزونها الذي تعيش فيه مع محيطها، إذ عندما يحضرُ الحب في روحها لا يمكنها أن تعيش خارج إحساسها به، ولا أن تسمع إلا صوته، لأنها حينها تكون في إنصات لقلبها وروحها تداني خلجاته وشجن الناي الصامت في بوحه، ويستيقظ قلبها ليرى ألوان الحياة، فهي لا تحبّ الوقوف على الأطلال، ولا تستسلم لأي حالة انكسار، بل تجعلها بداية حلم جديد، لأن حقائب الحياة لا نستطيع حملها وحدنا، بل نحتاج من يحمل عنا شيئاً من أيامها، لذلك الروح التي لا تشاركها روح أخرى يقتلها المرض. وهي كما تزعمُ محاطة بالأرواح التي تشاركها حياتها، وحتى الآن مازالت عند زعمها، وفي موعد زاويتها سألها مديرها: ماذا ستكتبين هذا الأسبوع؟. فأجابته: كالعادة سأكتب عن “الحب”!. فقال لها: وهل أنت مقتنعة أن الحب موجود في حياتنا؟. قالت له: الحب موجود لا يمكننا نكرانه، ولا يمكن أن نحيا أو نعيش من دونه، لكن ربما أخطأنا في تقييد مفردة “الحب” وحصرها بالعلاقة بين اثنين، رجل وامرأة، لأن الحب كمفهوم أشمل من ذلك بكثير، فهو ينشأ معنا منذ لحظة الحنان الأولى التي تغدقها الأم على طفلها، ويتنامى ويكبر ليتمثل بمكونات شخصيتنا كلها، هذا كلّه يندرج تحت مسمّى الحب. وافقها على رأيها بعض الشيء، لكن ملامحه كانت تدلّ على أنه لا جدوى من هذا الكلام!.

هذا السجالُ حول الحب استحضر في خاطرها حديثاً دار بينها وبين صديق عزيز طلب منها أن تكتب عن “القلوب المنفطرة” من الحب، حيث عاش هذا الصديق حالة حب لم يُكتب لها الاستمرار، لكنها استبدّت بقلبه وروحه، وظلت حاضرة في وجدانه رغم مرور السنين، وهي تدرك جيداً الحالة التي يعيشها هذا الصديق، فالحب لا ينطبق عليه وصف أنه حالة مضت بمرور الوقت عليها، بل يمكننا القول إن لهفة الحب التي جمعت بين قلبين تخلّت عنهما، لكن هذا لا يعني أن نغلق أبواب قلوبنا خوفاً من وجع آخر قد يسبّبه لنا الحب، لأنه عندما تُسرق قلوبنا، سارقها يتسلّل عبر الأرواح وليس عبر الأبواب.

هذا هو الحب يأسرنا.. يقلب مفاهيمنا رأساً على عقب.. ينير سراديب عمرنا، ويمسح عن أرواحنا ما تراكم من صدأ الزمن وغباره، فنرفع مرساتنا باتجاه شاطئه ونعيشه حقيقة مطلقة، دون أن نعلم كم مضى من الوقت ونحن نفتش عنه ونحلم به.. ويكبر هذا الحب ويتملّك كياننا حتى يصبح إكسيرنا الذي يغذي أرواحنا، ويزهر ربيع ذاكرتنا وتمتد الاتجاهات حولنا مزامير للأناشيد والحب.