التضخم الفرنسي يرتفع بأعلى وتيرة في 6 أشهر

أظهرت بيانات أولية نشرها مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي (إنسي)، ارتفاع معدل التضخم بأسرع وتيرة في ستة أشهر في كانون الثاني الماضي. وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الشهر الماضي، بعد أن ظلت ثابتة في كانون الأول. وتمثّل هذه أعلى وتيرة زيادة منذ تموز الماضي، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.8 %.

وجاء ارتفاع التضخم متأثراً بارتفاع أسعار الخدمات وأسعار التبغ، إلى جانب تعافي أسعار السلع المصنّعة مع بداية حسومات الشتاء. وارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 0.9%، وارتفعت أسعار التبغ بنسبة 12.7%، وارتفعت أسعار المنتجات المصنّعة بنسبة 1%، بينما انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 5.9%. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.2%، وهو المعدل نفسه المسجل في كانون الأول وتشرين الثاني.

وكان الناتج الاقتصادي الفرنسي تراجع بنسبة 8.3% في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، وفق تقديرات أولية لمكتب الإحصاء الوطني الفرنسي في آخر الشهر الماضي. وفي عام 2019، نما الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 1.5% مقارنة بالعام السابق. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير: “فرنسا تعرّضت لضربة اقتصادية غير مسبوقة”.