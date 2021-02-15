الرئيس العراقي خلال لقائه السفير الدندح: استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسورية

بحث الرئيس العراقي برهم صالح وسفير سورية في بغداد سطام جدعان الدندح في قصر السلام الجمهوري اليوم الاثنين العلاقات الثنائية المشتركة بين سورية والعراق وسبل تطويرها.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية العراقية أن الرئيس صالح والدندح أكدا أهمية العلاقة بين الشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما روابط تاريخية واجتماعية وثيقة وأهمية العمل على تطويرها بما يخدم أمن واستقرار ومصالح البلدين.

وأكد صالح وفق البيان أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسورية ودعم مسارات التعاون والتكامل بين بلدان المنطقة.

وأوضح صالح أن المجتمع الدولي ودول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات في الشرق الأوسط لافتاً إلى ضرورة تعاضد الجهود وإيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي.