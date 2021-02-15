القهوة تقلل مخاطر الإصابة بقصور القلب

كشفت دراسة أن فنجان القهوة اليومي الصباحي قد يكون مفيداً لصحة القلب، أي من خلال المساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بقصور القلب. وفي تحليل لبيانات من ثلاث دراسات كبيرة حول هذا الموضوع، وجد الباحثون أن أولئك الذين أبلغوا عن شرب كوب واحد أو أكثر من القهوة المحتوية على الكافيين في اليوم لديهم انخفاض خطر الإصابة بقصور القلب على المدى الطويل، واستخدم الباحثون التعلّم الآلي لفحص البيانات في دراسة مخاطر تصلب الشرايين في المجتمعات، ودراسة صحة القلب والأوعية الدموية. وقال الباحثون: تضمّنت كل دراسة ما لا يقلّ عن 10 سنوات من المتابعة، وبشكل جماعي، قدّمت الدراسات معلومات عن أكثر من 21000 شخص بالغ في الولايات المتحدة.

ومن فوائد القهوة أنها تجعلك أكثر نشاطاً عن طريق منع ناقل عصبي مثبط في عقلك يسبب تأثيراً منبهاً، كما أظهرت الدراسات أن الكافيين يمكن أن يساعدك إذا كنت تحاول إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي لديك، كما أن شرب القهوة بكمية محدودة قد يحمي الكبد من أمراض مثل تليف الكبد. وأكدت بعض الدراسات أيضاً أن الكافيين يمكن أن يقلّل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، ويمكن أن يزيد الكافيين أيضاً من استجابة الأدرينالين ويحسّن الأداء البدني.