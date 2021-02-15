النساء أكثر قدرة على قراءة الأفكار

كشفت دراسة حديثة صادرة عن جامعة باث البريطانية، أن النساء أفضل في قراءة العقول من الرجال، حيث تبيّن أن الأنثى لديها قدرة على تقييم مدى فهم الناس وبما يفكر به الطرف الآخر أكثر من الرجال. وطوّر باحثون نهجاً جديداً لـ”قراءة الأفكار” لتحسين فهمنا لما يفكّر فيه الآخرون، حيث تبيّن أن النساء أفضل بكثير من الرجال في التعرف على الإشارات السلوكية الدقيقة التي قد تشير إلى أن شخصاً نتحدث إليه يفكر في شيء يحاول إخفاءه. وأظهرت الدراسات أيضاً قدرة النساء على قراءة الأفكار، وخاصة للأشخاص المصابين بالتوحد، الذين يواجهون صعوبات، حيث تنجح المرأة في دعمهم وتزويدهم بالدعم المناسب، وصمّم فريق الباحثين بالدراسة اختباراً جديداً لقراءة العقل، والذي يعتمد على بيانات لأكثر من 4000 شخص مصاب بالتوحد وغير مصاب بالتوحد في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث توصلت إلى أن الإناث أبلغن عن قراءة أفضل للعقل مقارنة بالذكور.

من جانبه أوضح الدكتور بونيت شاه، كبير مؤلفي الدراسة بجامعة باث، أن قراءة الأفكار تشير إلى فهم ما يفكر فيه الآخرون من خلال التركيز بعناية على قياس قراءة الأفكار، دون الخلط بينها وبين التعاطف، لذا وجدت الدراسة أن الإناث أبلغن عن قدرات أكبر على قراءة الأفكار من نظرائهن الذكور.